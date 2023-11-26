Хто організував помсту за масштабну атаку РФ на Київ — дані ЗМІ

ГУР відповіло на масовану атаку РФ

Українська військова розвідка підготувала масований удар безпілотниками по російських областях у ніч на 26 листопада як відповідь на безпрецедентну атаку "Шахедів" на Київ напередодні.

Джерело у ЗМІ уточнює, що атака почалася о 3:30 та завершилася о 9:20. Близько 35 дронів були випущені по об'єктах Москви та області, а також у Тулі та в Смоленську.

Усі ці об'єкти військові або стосуються військового виробництва.

Дії суто симетричні і як знак, що РФ варто задуматися про наслідки. Війна повинна йти з військовими в районах бойових дій.Удари по мирних і поза зоною бойових дій не залишаться без відповіді, – розповіли в ГУР. Поширити

Що відомо про атаку

Нагадаємо, в ніч на 26 листопада у Підмосков'ї, Тулі та деяких інших регіонах РФ чули вибухи. Росіяни відразу заявили про атаку дронів та нібито роботу ППО.

У Міноборони РФ стверджують, що сили ППО нібито знищили 11 дронів-камікадзе у чотирьох областях. Зокрема, губернатор Московській області заявили, що нібито "перехопили" аж 5 безпілотників, а у Брянській області - 4.

При цьому у Тулі цієї ночі було найгучніше. Губернатор Тульської області Олексій Дюмін заявив, що вночі засоби протиповітряної оборони збили два безпілотники у Тулі. Але один дрон врізався у квартиру на 12 поверсі багатоповерхівки.

Додамо, що зранку у Тулі теж літали дрони. Місцеві стверджувало, що їх нібито збили.