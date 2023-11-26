Хто організував помсту за масштабну атаку РФ на Київ — дані ЗМІ
Категорія
Україна
Дата публікації

Хто організував помсту за масштабну атаку РФ на Київ — дані ЗМІ

ГУР
Джерело:  Українська правда

Нічна атака дронів 26 листопада на Росію була черговою вдалою спецоперацією українських розвідників. 

ГУР відповіло на масовану атаку РФ

Українська військова розвідка підготувала масований удар безпілотниками по російських областях у ніч на 26 листопада як відповідь на безпрецедентну атаку "Шахедів" на Київ напередодні.

Джерело у ЗМІ уточнює, що атака почалася о 3:30 та завершилася о 9:20. Близько 35 дронів були випущені по об'єктах Москви та області, а також у Тулі та в Смоленську.

Усі ці об'єкти військові або стосуються військового виробництва.

Дії суто симетричні і як знак, що РФ варто задуматися про наслідки. Війна повинна йти з військовими в районах бойових дій.Удари по мирних і поза зоною бойових дій не залишаться без відповіді, – розповіли в ГУР.

Що відомо про атаку

Нагадаємо, в ніч на 26 листопада у Підмосков'ї, Тулі та деяких інших регіонах РФ чули вибухи. Росіяни відразу заявили про атаку дронів та нібито роботу ППО.

У Міноборони РФ стверджують, що сили ППО нібито знищили 11 дронів-камікадзе у чотирьох областях. Зокрема, губернатор Московській області заявили, що нібито "перехопили" аж 5 безпілотників, а у Брянській області - 4.

При цьому у Тулі цієї ночі було найгучніше. Губернатор Тульської області Олексій Дюмін заявив, що вночі засоби протиповітряної оборони збили два безпілотники у Тулі. Але один дрон врізався у квартиру на 12 поверсі багатоповерхівки.

Додамо, що зранку у Тулі теж літали дрони. Місцеві стверджувало, що їх нібито збили.

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