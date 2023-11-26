Кто организовал месть за масштабную атаку РФ на Киев — данные СМИ

ГУР ответило на массированную атаку РФ

Украинская военная разведка подготовила массированный удар беспилотниками по российским областям в ночь на 26 ноября в ответ на беспрецедентную атаку "Шахедов" на Киев накануне.

Источник в СМИ уточняет, что атака началась в 3:30 и завершилась в 9:20. Около 35 дронов были выпущены по объектам Москвы и области, а также в Туле и Смоленске.

Все эти объекты военные или касаются военного производства.

Действия сугубо симметричны и как знак, что РФ следует задуматься о последствиях. Война должна идти с военными в районах боевых действий. Удары по мирным и вне зоны боевых действий не останутся без ответа, – рассказали в ГУР. Поделиться

Что известно об атаке

Напомним, в ночь на 26 ноября в Подмосковье, Туле и некоторых других регионах РФ слышали взрывы. Россияне сразу заявили об атаке дронов и якобы работе ПВО.

В Минобороны РФ утверждают, что силы ПВО якобы уничтожили 11 дронов-камикадзе в четырех областях. В частности, губернатор Московской области заявили, что якобы "перехватили" 5 беспилотников, а в Брянской области - 4.

При этом в Туле этой ночью было громче всего. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин заявил, что ночью средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника в Туле. Но один дрон врезался в квартиру на 12 этаже многоэтажки.

Добавим, что с утра в Туле тоже летали дроны. Местные утверждали, что их якобы сбили.