У Челябінську спалахнула масштабна пожежа на заводі з виробництва двигунів для танків — відео

У Челябінську спалахнула масштабна пожежа на місцевому тракторному заводі, який виробляє двигуни для танків злочинної армїі РФ.

Що відомо про масштабну пожежу на тракторному заводі у Челябінську

За інформацією російських Telegram-каналів із посиланням на місцевих жителів, перед пожежою на підприємстві чули потужний вибух.

Зазначається, що вибухнув масляний трансформатор - нібито через коротке замикання.

На даний момент відкрите горіння на площі 40 квадратів вже ліквідовано. Інформація про постраждалих не надходила. Місцеві жителі повідомляють про перебої з електрикою і водою поруч із заводом.

Челябінський тракторний завод є постачальником важливих комплектуючих для підприємств оборонного концерну "Уралвагонзавод". Зокрема він виробляє двигуни для танків Т-72, Т-90 "Прорив", бойової машини підтримки танків "Термінатор", самохідних артустановок "Акація", "Мста-С" і "Коаліція-СВ".

У 2023 році завод потрапив під українські та американські санкції за постачання комплектуючих для російської військової галузі.

Що кажуть в РФ

У самому Челябінську через цей інцидент вже почалися проблеми. Так, у місцевих жителів зникла вода. А ще росіяни поскаржилися на перебої у подачі електроенергії.

У деяких росіян сталася паніка через цей вибух та пожежу.

Як пишуть опозиційні медіа, на цьому підприємстві росіяни могли ремонтувати важку військову техніку. У радянські часи там, попри назву, створювали танки.

МНС держави-терориста відзвітувало про ліквідацію пожежі. А пропагандистські медіа Кремля заявили про відсутність постраждалих.