У Челябінську спалахнула масштабна пожежа на заводі з виробництва двигунів для танків — відео

У Челябінську спалахнула масштабна пожежа на місцевому тракторному заводі, який виробляє двигуни для танків злочинної армїі РФ.
Що відомо про масштабну пожежу на тракторному заводі у Челябінську
За інформацією російських Telegram-каналів із посиланням на місцевих жителів, перед пожежою на підприємстві чули потужний вибух.
Зазначається, що вибухнув масляний трансформатор - нібито через коротке замикання.
На даний момент відкрите горіння на площі 40 квадратів вже ліквідовано. Інформація про постраждалих не надходила. Місцеві жителі повідомляють про перебої з електрикою і водою поруч із заводом.
Челябінський тракторний завод є постачальником важливих комплектуючих для підприємств оборонного концерну "Уралвагонзавод". Зокрема він виробляє двигуни для танків Т-72, Т-90 "Прорив", бойової машини підтримки танків "Термінатор", самохідних артустановок "Акація", "Мста-С" і "Коаліція-СВ".
У 2023 році завод потрапив під українські та американські санкції за постачання комплектуючих для російської військової галузі.
Що кажуть в РФ
У самому Челябінську через цей інцидент вже почалися проблеми. Так, у місцевих жителів зникла вода. А ще росіяни поскаржилися на перебої у подачі електроенергії.
У деяких росіян сталася паніка через цей вибух та пожежу.
Як пишуть опозиційні медіа, на цьому підприємстві росіяни могли ремонтувати важку військову техніку. У радянські часи там, попри назву, створювали танки.
МНС держави-терориста відзвітувало про ліквідацію пожежі. А пропагандистські медіа Кремля заявили про відсутність постраждалих.
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