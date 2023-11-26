В Челябинске вспыхнул масштабный пожар на заводе по производству двигателей для танков — видео

В Челябинске вспыхнул масштабный пожар на местном тракторном заводе, производящем двигатели для танков преступной армии РФ.
Что известно о масштабном пожаре на тракторном заводе в Челябинске
По информации российских Telegram-каналов со ссылкой на местных жителей перед пожаром на предприятии слышали мощный взрыв.
Отмечается, что взорвался масляный трансформатор - якобы из-за короткого замыкания.
В настоящее время открытое горение на площади 40 квадратов уже ликвидировано. Информация о пострадавших не поступала. Местные жители сообщают о перебоях с электричеством и водой рядом с заводом.
Челябинский тракторный завод является поставщиком важнейших комплектующих для предприятий оборонного концерна "Уралвагонзавод". В частности, он производит двигатели для танков Т-72, Т-90 "Прорыв", боевой машины поддержки танков "Терминатор", самоходных артустановок "Акация", "Мста-С" и "Коалиция-СВ".
В 2023 году завод попал под украинские и американские санкции за поставку комплектующих для российской военной отрасли.
Что говорят в РФ
В самом Челябинске из-за этого инцидента уже начались проблемы. Да, у местных жителей исчезла вода. А еще россияне пожаловались на перебои в подаче электроэнергии.
У некоторых россиян произошла паника из-за этого взрыва и пожара.
Как пишут оппозиционные медиа, на этом предприятии россияне могли ремонтировать тяжелую военную технику. В советское время там, несмотря на название, создавали танки.
МЧС государства-террориста отчиталось о ликвидации пожара. А пропагандистские медиа Кремля заявили об отсутствии пострадавших.
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