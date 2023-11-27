Дроны атаковали авиационный завод в Смоленской области РФ
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Проиcшествия
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Дроны атаковали авиационный завод в Смоленской области РФ

Завод
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В РФ утверждают, что якобы беспилотники ВСУ попытались атаковать авиационный завод в Смоленской области.

Новый "хлопок" на территории РФ

Попытка атаки произошла утром 26 ноября. Всего в сторону завода летело как минимум два беспилотника самолетного типа.

Традиционно россияне заявляют о сбитии всех дронов. Первый из них якобы был сбит около 9:00 утра в Заднепровском районе Смоленска.

А через пол часа над Смоленском был замечен еще один беспилотник. Он, как сообщают в сети, якобы был подавлен силами РЭБ.

В результате "сбития" дрон упал на крышу одного из цехов завода и взорвался. В результате чего была повреждена сама крыша и балка перекрытия. О пострадавших традиционно не сообщают.

Атаки беспилотников в РФ

Напомним, в октябре ударные дроны атаковали Смоленский авиационный завод в России. На предприятии производились ракеты Х-59.

Согласно подтвержденным данным, как отмечают в ГУР, три из четырех дронов попали в цель, нанеся значительные повреждения производственным мощностям военного предприятия государства-агрессора.

10 ноября прогремели взрывы недалеко от корпорации "Конструкторское бюро машиностроения" (КБМ) в Московской области, где производят "Кинжалы" и "Искандеры".

Также в городе Литкарино Московской области прогремели взрывы ночью 23 ноября. В Подмосковье было обесточено несколько населённых пунктов.

Одна из самых больших атак была в ночь на 30 июля, когда неизвестные беспилотники ударили в деловой центр российской столицы - "Москва-Сити". Дроны попали в так называемую "правительственную башню", где расположены офисы Минэкономразвития, Минпромторга, Минкомсвязи РФ.

Также россияне утверждали, что в ночь на 24 ноября неизвестные беспилотники попытались атаковать воинскую часть в Волгоградской области.

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