Минобороны РФ сообщило, что якобы украинские беспилотники атаковали Московскую и Калужскую области. Неизвестный дрон якобы уничтожен в Московской области.

Новый хлопок в РФ

По данным Минобороны РФ, дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены девять украинских беспилотников над территориями Калужской и Московской областей.

Кроме этого, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами ПВО в Наро-Фоминском городском округе отбита атака летевшего на Москву беспилотника.

На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия, – заявил Собянин. Поделиться

Стоит отметить, что город Наро-Фоминск находится в чуть более 80 километрах от российской столицы.

В 04:30 мэр российской столицы заявил о еще одном беспилотнике, который якобы был сбит под Москвой. Он отметил, что российские силы ПВО уничтожили дрон в том же Наро-Фоминском округе.

Что известно об атаке дронов на РФ

В ночь на 26 ноября российские власти официально заявили о попытке массированной атаки беспилотниками на территорию страны-агрессорки. По предварительным данным, был зафиксирован 21 дрон.

Как утверждает Собянин, летевшие в направлении Москву дроны якобы были уничтожены в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе Подмосковья.

Кроме того, он добавляет, что силы вражеской ПВО перехватили и ликвидировали несколько беспилотников в Брянской, Тульской и Калужской областях.

В Министерстве обороны РФ обнародовали информацию о том, что враждебная ПВО якобы уничтожила 11 БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.

Также, по его словам, на подлете в Москву в Раменском городском округе в России ПВО якобы сбил еще один беспилотник.

В Минобороны РФ впоследствии добавили, что в 05:15 средства ПВО якобы уничтожили еще 9 БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.

Перед этим в ГУР Украины предупредили жителей Москвы и других российских городов, что атаки беспилотников участятся.