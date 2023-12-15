В российском Курске раздались взрывы. Заявляют об атаке дронов — видео
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Проиcшествия
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В российском Курске раздались взрывы. Заявляют об атаке дронов — видео

Курск
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Источник:  online.ua

Вечером 15 декабря в российском Курске раздались взрывы. В Минобороны РФ заявили о сбитии якобы украинских беспилотников.

Взрывы в Курске 15 декабря

В российском Минобороны отчитались о сбитых якобы украинских беспилотниках. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об сбитии 4 дронов.

Взрывы в России

14 декабря Минобороны РФ заявило об атаке якобы украинских беспилотников на Московскую и Калужскую области. Вражеские ПВО якобы сбили девять беспилотников над территориями Калужской и Московской областей.

5 декабря над территорией России якобы перехватили и уничтожили более 40 украинских беспилотников.

В течение 30 ноября - 1 декабря в результате спецоперации Службы безопасности Украины на Байкало-Амурской железнодорожной магистрали в РФ взорвались несколько поездов с топливом.

В ночь на 26 ноября российские власти заявили о попытке массированной атаки беспилотниками. Там утверждают, что силы ПВО якобы сбили 21 дрон.

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