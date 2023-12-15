В оккупированном Геническе прогремели мощные взрывы в результате ракетной атаки — видео

В оккупированном преступной армией РФ Геническе в Херсонской области раздалась серия мощных взрывов. Сообщается о ракетной атаке.

Что известно о хлопке в Геническе

По информации советника мэра оккупированного Россией Мариуполя Петра Андрющенко, представители оккупационных властей российских захватчиков заявляют о ракетной атаке по Геническому.

В городе работают системы противовоздушной обороны. Кадры вылета ракет по неким целям в небе над Геническим обнародовали в сети.

Геническ передает привет и передает эстафету дальше в Крым, - отметил Андрющенко. Поделиться

Между тем представитель оккупационной "власти" региона Херсонской области, так называемый "губернатор" Владимир Сальдо утверждает, что город находится под сильным обстрелом.

Также он рассказывает о якобы сбитых ракетах.

В настоящее время сбито уже не менее 15 целей, - заявляет коллаборант. Поделиться

Что известно о хлопке в Крыму

В то же время, по информации крымских пабликов и заявлений окупантов, в Севастополе раздался взрыв.

Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развлекаев заявляет о сбитом БпЛА.

Корреспондент "Крым.Реалии" сообщил, что в центральной части Севастополя было слышно несколько пусков реактивных бомбометов, после того в городе раздался громкий взрыв из района входа в главную бухту Севастополя.

Так называемый "губернатор" Разважаев написал, что российская ПВО сбила вроде бы один беспилотник и "повреждение инфраструктуры не зафиксировано".

Кроме того, телеграмм-канал "Крымский ветер" сообщает о двух взрывах в Джанкое. Там перекрыли движение через пункт пропуска "Джанкой".

Позже Крым.Реалии сообщили со ссылкой на местных жителей, что в районе между Черноморским и Межводным работает российская ПВО.