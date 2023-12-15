В оккупированном Геническе прогремели мощные взрывы в результате ракетной атаки — видео

В оккупированном преступной армией РФ Геническе в Херсонской области раздалась серия мощных взрывов. Сообщается о ракетной атаке.
Что известно о хлопке в Геническе
По информации советника мэра оккупированного Россией Мариуполя Петра Андрющенко, представители оккупационных властей российских захватчиков заявляют о ракетной атаке по Геническому.
В городе работают системы противовоздушной обороны. Кадры вылета ракет по неким целям в небе над Геническим обнародовали в сети.
Между тем представитель оккупационной "власти" региона Херсонской области, так называемый "губернатор" Владимир Сальдо утверждает, что город находится под сильным обстрелом.
Также он рассказывает о якобы сбитых ракетах.
Что известно о хлопке в Крыму
В то же время, по информации крымских пабликов и заявлений окупантов, в Севастополе раздался взрыв.
Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развлекаев заявляет о сбитом БпЛА.
Корреспондент "Крым.Реалии" сообщил, что в центральной части Севастополя было слышно несколько пусков реактивных бомбометов, после того в городе раздался громкий взрыв из района входа в главную бухту Севастополя.
Так называемый "губернатор" Разважаев написал, что российская ПВО сбила вроде бы один беспилотник и "повреждение инфраструктуры не зафиксировано".
Кроме того, телеграмм-канал "Крымский ветер" сообщает о двух взрывах в Джанкое. Там перекрыли движение через пункт пропуска "Джанкой".
Позже Крым.Реалии сообщили со ссылкой на местных жителей, что в районе между Черноморским и Межводным работает российская ПВО.
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