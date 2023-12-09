В оккупированной Макеевке Донецкой области раздался взрыв и начался пожар — видео

9 декабря во временно оккупированной Макеевке Донецкой области произошел взрыв. В сети публикуют видео масштабного пожара, предварительно, на нефтебазе.

Взрыв в Макеевке 9 декабря

В местных телеграмм-каналах публикуют видеомасштабный пожар после ракетного удара.

Пожар в Макеевке по прилету – эпических масштабов. Похоже, уничтожен очередной состав ГСМ оккупационной армии, – утверждает журналист Денис Казанский. Поделиться

Ситуация на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей

6 декабря в оккупированном Россией Луганске СБУ организовала взрыв автомобиля с так называемым депутатом “ЛНР” Олегом Поповым.

Кремлевская пропаганда сначала начала заявлять, что Попов якобы получил тяжелые ранения, однако позже признали его смерть.

8 ноября во временно оккупированном Луганске взорвался автомобиль бывшего начальника милиции "ЛНР" Михаила Филипоненко, который был так называемым депутатом "Верховного совета "ЛНР". Он погиб на месте.

26 ноября оккупанты заявили, что из-за атаки на Старобешевскую ТЭС половина Мариуполя, Донецка, Енакиево и Горловка остались без электричества.

18 сентября во временно оккупированном Донецке "прилетело" в администрацию главаря так называемой "Донецкой народной республики" Дениса Пушилина.