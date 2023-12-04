В оккупированном Луганске мощно горела нефтебаза — видео

Новая "бавовнак" ярко запылала в ночь на 4 декабря во временно оккупированном Луганске. Местные жители слышали два мощных взрыва, затем увидели пожар.

"Бавовна" в Луганске

В ночь на 4 декабря во временно оккупированном Луганске была совершена атака на нефтебазу. Там пылает один из резервуаров, разгорелся мощный пожар.

Об этом сообщили российские Telegram-каналы.

Утверждают, что на объект совершили налет дроны-камикадзе, однако пострадавших вроде бы нет. В атаке традиционно обвинили ВСУ.

Согласно сообщениям, дроны нанесли по меньшей мере два удара.

Оккупанты остались без света

По информации СМИ, 26 ноября ночью "был прилет" в Старобешевске ТЭС Донецкой области. Следовательно, половина Мариуполя, Донецка, Енакиево и Горловка без электричества.

Пушилин заявил, что ночью противник попытался нанести ущерб энергосистеме так называемой ДНР, поэтому часть территории обесточена.

По его словам, удар якобы "был массированным", поэтому они сбили "не все объекты".