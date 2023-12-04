В окупованому Луганську потужно палала нафтобаза — відео

Нова “бавовна” яскраво запалала в ніч проти 4 грудня у тимчасово окупованому Луганську. Місцеві жителі чули два потужних вибухи, потім побачили пожежу.

“Бавовна” у Луганську

У ніч проти 4 грудня у тимчасово окупованому Луганську було здійснено атаку на нафтобазу. Там горить один із резервуарів, спалахнула потужна пожежа.

Про це повідомили російські Telegram-канали.

Стверджують, що на об'єкт здійснили наліт дрони-камікадзе, проте постраждалих нібито немає. В атаці традиційно звинуватили ЗСУ.

Згідно з повідомленнями, дрони завдали щонайменше двох ударів.

Окупанти залишилися без світла

За інформацією ЗМІ, 26 дистопада вночі "був приліт" у Старобешівську ТЕС Донецької області. Відтак, половина Маріуполя, Донецька, Єнакієвого та Горлівка без електрики.

Пушилін заявив, що вночі противник спробував завдати шкоди енергосистемі так званої ДНР, тому частина території знеструмлена.

За його словами, удар нібито "був масованим", тому вони збили "не усі об'єкти".