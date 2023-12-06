В оккупированном Донецке раздались мощные взрывы — видео

В одном из районов оккупированного Россией Донецка раздалась серия мощных взрывов и начался пожар.
Что известно о последствиях взрывов в Донецке
Отмечается, что взрывы в городе прогремели после 15:00 на территории Буденовского и Ленинского районов.
По словам местных жителей, в Буденовском районе черный дым. Он виден с разных точек города.
Причины пожара и где именно он вспыхнул – пока неизвестны.
Но за опубликованными в сети кадрами можно заключить, что возгорание достаточно масштабное.
Что происходит на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей
По информации представителей оккупационной российской администрации и кремлевских и пропагандистских источников, в Луганске взорвали автомобиль с так называемым "эксдепутатом Народного Совета ЛНР" Олегом Поповым.
В результате взрыва представитель оккупационных властей не выжил.
Кремлевские СМИ заявляют, что в центре Луганска у стадиона "Авангард" сгорела машина. На место прибыли пожарные и потушили огонь, причины и подробности случившегося уточняют.
Российское информационное агентство не уточняет, пострадал ли кто-то в результате взрыва.
Анонимные российские Telegram-каналы утверждают, что авто взорвали, а в машине был Олег Попов – так называемый депутат Народного Совета ЛНР. Сообщается, что он ранен.
О ранении Попова также заявляет коллаборант Владимир Рогов. Он утверждает, что "депутата взорвали".
Позже кремлевские СМИ сообщили, что в сентябре прошлого года российские пропагандисты также распространяли информацию о якобы гибели Попова. Некоторые украинские Telegram-каналы заявляли, что его ликвидировали спецслужбы России.
В феврале 2023 года росСМИ "выяснили", что на него якобы было организовано покушение. После "неудачного покушения" Попов исчез, и началась, как утверждают росСМИ, "игра российских спецслужб".
Утверждалось, что на самом деле заказчиками убийства выступили сотрудники СБУ.
В феврале оккупационные власти Луганщины сообщили российским журналистам, что Попов "приступил к осуществлению полномочий депутата".
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