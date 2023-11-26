Пушилин заявил об атаке на ТЭС в Донецкой области – часть городов без света
Категория
Украина
Дата публикации

Пушилин заявил об атаке на ТЭС в Донецкой области – часть городов без света

ТЭС
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Источник:  online.ua

26 ноября из-за атаки на Старобешевскую ТЭС в нескольких городах на временно оккупированной территории исчезла электроэнергия.

Оккупанты остались без света

По информации СМИ, ночью "был прилет" в Старобешевске ТЭС Донецкой области. Следовательно, половина Мариуполя, Донецка, Енакиево и Горловка без электричества.

Пушилин заявил, что ночью противник попытался нанести ущерб энергосистеме так называемой ДНР, поэтому часть территории обесточена.

По его словам, удар якобы был массированным, поэтому они сбили "не все объекты".

Фиксируются повреждения, в результате чего часть территории Донецкой Народной Республики была обесточена. Без света остались часть городов и районов Республики. В результате не подают тепло ряд котельных, работают аварийные бригады. Правительству поручено работать в штабном режиме, – написал Пушилин.

Что известно о ситуации в Донецкой области

18 сентября во временно оккупированном Донецке раздался сильный взрыв. Отмечалось, что "прилетело" в администрацию главаря так называемой "Донецкой народной республики" Дениса Пушилина.

Известно, что во временно оккупированных районах Донецкой области сотни тысяч местных жителей подверглись "фильтрационным мероприятиям", проводимым российскими захватчиками.

Интервенты во время подобной "фильтрации" проверяют граждан на лояльность.

По данным ЦНС, всего с начала широкомасштабного вторжения в Украину и по состоянию на ныне в Донецкой области более 400 тысяч жителей прошли через такие проверки захватчиков.

Также стало известно, что оккупанты в Донецкой области обходят школы и угрожают ученикам за так называемый "экстремизм".

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