Пьяный военный РФ сбил насмерть коллаборантку в Донецкой области

Во временно оккупированной РФ Волновахе Донецкой области в результате ДТП погиб главный бухгалтер так называемого «МВД» оккупантов.

Что известно о смерти коллаборантки

По версии окупантов, вечером 9 ноября легковой ЗАЗ "Славута" столкнулся с КАМАЗом 4310. За рулем легкового автомобиля находилась Елена Кириченко, от полученных травм она погибла.

Бензовозом руководил военный из Приморья Александр Ситчихин, он был пьян.

Легковой ЗАЗ Славута столкнулся с КАМАЗ 4310. За рулем Славуты находилась главный бухгалтер "ОМВД России Волновахский" Елена Кириченко, от полученных травм женщина скончалась на месте происшествия, - говорится в сообщении Поделиться

В Луганске ликвидировали коллаборанта

8 ноября официально стало известно, что в оккупированном Луганске взорвали автомобиль террориста бывшего начальника "Народной милиции ЛНР" Михаила Филипоненко - оккупант сразу погиб.

Машина сильно повреждена. Судя по характеру повреждений, эпицентр взрыва был в районе водительского сиденья, - говорится в сообщении РОСМИ. Поделиться

По словам местных жителей, видевших момент взрыва, проезжавшие мимо водители делали все возможное, что спасти жизнь боевика, однако он скончался на месте.

На этом фоне нельзя не упомянуть, что российского оккупанта уже пытались ликвидировать в феврале 2022 года.

Что интересно, тогда его машину тоже взорвали, но ему удалось выжить.

Как утверждают российские пропагандисты, после гибели Филипоненко власти РФ возбудили уголовное дело по трем статьям, в том числе о теракте.