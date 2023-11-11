Пʼяний військовий РФ збив насмерть колаборантку на Донеччині

У тимчасово окупованій РФ Волновасі Донецької області внаслідок ДТП загинула головний бухгалтер так званого «МВС» окупантів.

Що відомо про смерть колаборантки

За версією окупантів, увечері 9 листопада легковий ЗАЗ "Славута" зіткнувся з КАМАЗом 4310. За кермом легкового автомобіля перебувала Олена Кириченко, від отриманих травм вона загинула.

Бензовозом керував військовий із Примор'я Олександр Сітчихін, він був п'яний.

Легковий ЗАЗ Славута зіткнувся з КАМАЗ 4310. За кермом Славути перебувала головний бухгалтер „ОМВС Росії Волноваський“ Олена Кириченко, від отриманих травм жінка померла на місці події, — йдеться у повідомленні Поширити

В Луганську ліквідували колаборанта

8 листопада офіційно стало відомо, що в окупованому Луганську підірвали автівку терориста колишнього начальника "Народної міліції ЛНР" Михайла Філіпоненка — окупант одразу загинув.

Машину сильно пошкоджено. Судячи з характеру пошкоджень, епіцентр вибуху був у районі водійського сидіння, - йдеться в повідомленні роЗМІ. Поширити

За словами місцевих мешканців, які бачили момент вибуху, водії, які проїжджали повз, робили все можливе, що врятувати життя бойовика, однак він помер на місці.

На цьому тлі не можна не згадати про те, що російського окупанта уже намагались ліквідувати у лютому 2022 року.

Що цікаво, тоді його машину теж підірвали, однак йому вдалося вижити.

Як стверджують російські пропагандисти, після загибелі Філіпоненка влада РФ порушила кримінальну справу за трьома статтями, зокрема про теракт.