Колаборант Царьов після замаху дав інтервʼю та заявив про гарне самопочуття

Російська пропаганда показала колаборанта та екснардепа Олега Царьова, на якого було скоєно замах в кінці жовтня.

Росіяни показали Царьова після замаху

Один з російських пропагандистських каналів показав інтерв'ю зрадника та колаборанта Олега Царьова, на якого в кінці жовтня було скоєно замах.

Завдяки вам я зміг сьогодні перший раз вийти на вулицю, раніше не випускали. Отримав телефон, подивився Telegram, почитав новини. Усім вдячний. Особливо вдячний співробітникам (російських - ред.) спецслужб, медикам, – розповів колаборант. Поширити

Царьов сказав, що почувається добре. Він додав, що "терористів ніхто боятися не буде".

Що відомо про замах на Царьова

27 жовтня з'явилася інформація від російських колаборантів, що на колишнього народного депутата України (чотирьох скликань від "Партії регіонів") Олега Царьова скоєно замах у санаторії імені Кірова в Ялті у тимчасово окупованому Росією Криму.

Джерела УП у Службі безпеки повідомили, що замах на колаборанта Царьова - спецоперація СБУ. За словами джерел, Царьов давно був у списку зрадників, які мають відповісти за свої злочини і тому є абсолютною законною ціллю.

Зазначається, що деталі спецоперації не розголошуються.Також повідомлялося, що в Царьова влучили двома пострілами з вогнепальної зброї.

Тоді джерела розповідали, що стан Царьова критичний - лікарі борються за його життя, але є великий шанс, що він може померти

31 жовтня російська ФСБ заявила, що Царьов перебуває у задовільному стані, а також про начебто затримання "координатора" замаху на нього.