Коллаборант Царев после покушения дал интервью и заявил о хорошем самочувствии

Российская пропаганда показала коллаборанта и экснардепа Олега Царева, на которого было совершено покушение в конце октября.

Россияне показали Царева после покушения

Один из российских пропагандистских каналов показал интервью предателя и коллаборанта Олега Царева, на которого в конце октября было совершено покушение.

Благодаря вам я смог сегодня первый раз выйти на улицу, раньше не выпускавшуюся. Получил телефон, посмотрел Telegram, почитал новости. Всем благодарен. Особенно благодарен сотрудникам (российских – ред.) спецслужб, медикам, – рассказал коллаборант. Поделиться

Царев сказал, что чувствует себя хорошо. Он добавил, что "террористов никто бояться не будет".

Что известно о покушении на Царева

27 октября появилась информация от российских коллаборантов, что на бывшего народного депутата Украины (четыре созыва от "Партии регионов") Олега Царева совершено покушение в санатории имени Кирова в Ялте во временно оккупированном Россией Крыму.

Источники УП в Службе безопасности сообщили, что покушение на коллаборанта Царева – спецоперация СБУ. По словам источников, Царев давно находился в списке предателей, которые должны ответить за свои преступления и потому являются абсолютной законной целью.

Отмечается, что детали спецоперации не разглашаются. Также сообщалось, что в Царева попали двумя выстрелами из огнестрельного оружия.

Тогда источники рассказывали, что состояние Царева критическое – врачи борются за его жизнь, но есть большой шанс, что он может умереть

31 октября российская ФСБ заявила, что Царев находится в удовлетворительном состоянии, а также о якобы задержании "координатора" покушения на него.