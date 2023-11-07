Коллаборант Царев после покушения дал интервью и заявил о хорошем самочувствии

Российская пропаганда показала коллаборанта и экснардепа Олега Царева, на которого было совершено покушение в конце октября.
Россияне показали Царева после покушения
Один из российских пропагандистских каналов показал интервью предателя и коллаборанта Олега Царева, на которого в конце октября было совершено покушение.
Царев сказал, что чувствует себя хорошо. Он добавил, что "террористов никто бояться не будет".
Что известно о покушении на Царева
27 октября появилась информация от российских коллаборантов, что на бывшего народного депутата Украины (четыре созыва от "Партии регионов") Олега Царева совершено покушение в санатории имени Кирова в Ялте во временно оккупированном Россией Крыму.
Источники УП в Службе безопасности сообщили, что покушение на коллаборанта Царева – спецоперация СБУ. По словам источников, Царев давно находился в списке предателей, которые должны ответить за свои преступления и потому являются абсолютной законной целью.
Отмечается, что детали спецоперации не разглашаются. Также сообщалось, что в Царева попали двумя выстрелами из огнестрельного оружия.
Тогда источники рассказывали, что состояние Царева критическое – врачи борются за его жизнь, но есть большой шанс, что он может умереть
31 октября российская ФСБ заявила, что Царев находится в удовлетворительном состоянии, а также о якобы задержании "координатора" покушения на него.
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