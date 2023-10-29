РосСМИ узнали о состоянии коллаборанта Царева

По информации российских СМИ, коллаборант Олег Царев после покушения в тяжелом состоянии остается в реанимации.

Что известно о состоянии Царева

Российские СМИ со ссылкой на друга коллаборанта отмечают, что в случае облегчения его состояния после полученных по меньшей мере двух огнестрельных ран его смогут перевезти с территории Крыма.

При этом палату Царева усиленно охраняют представители ФСБ.

Один из приятелей предателя отметил, что в случае, если состояние здоровья Царева будет разрешать, его повезут в Москву.

В России уже открыли уголовное производство из-за нападения на Царева. Там инкриминировали дело как покушение на жизнь "государственного деятеля". В настоящее время проводятся "неотложные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия".

Что известно о покушении на Царева

По данным источников ряда украинских СМИ, за покушением на коллаборанта и экснардепа Олега Царева стоит Служба безопасности Украины. Он находится в критическом состоянии.

Источник Украинской правды в СБУ отметил, что Олег Царев уже давно был списка предателей, которые должны ответить за свои преступления и поэтому является абсолютной законной целью.

Детали спецоперации неизвестны. Утверждается, что в Царева попали двумя выстрелами из огнестрельного оружия, его состояние критическое.

27 октября в российских телеграммах-каналах сообщили о том, что Олега Царева пытались убить.

Нападение на него якобы совершили у дома в Ялте во временно оккупированном Крыму.

Позже в Главном управлении разведки Минобороны подтвердили информацию о покушении.