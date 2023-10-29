РосЗМІ дізнались про стан колаборанта Царьова

За інформацією російських ЗМІ, колаборант Олег Царьов після замаху у важкому стані залишається у реанімації.

Що відомо про стан Царьова

Російські ЗМІ із посиланням на друга колаборанта зазначають, що у разі полегшення його стану після отриманих щонайменше двох вогнепальних поранень його зможуть перевезти з території Криму.

При цьому палату Царьова посилено охороняють представники ФСБ.

Один з приятелів зрадника зазначив, що у разі, якщо стан здоров’я Царьова дозволятиме, його повезуть до Москви.

У Росії вже відкрили кримінальне провадження через напад на Царьова. Там інкримінували справу як замах на життя "державного діяча". Наразі проводяться "невідкладні оперативно-розшукові заходи та слідчі дії".

Що відомо про замах на Царьова

За даними джерел низки українських ЗМІ, за замахом на колаборанта та екснардепа Олега Царьова стоїть Служба безпеки України. Він перебуває у критичному стані.

Джерело “Української правди” в СБУ зазначило, що Олег Царьов вже давно був списку зрадників, які мають відповісти за свої злочини і тому є абсолютною законною ціллю.

Деталі спецоперації невідомі. Стверджується, що в Царьова влучили двома пострілами з вогнепальної зброї, його стан критичний.

27 жовтня в російських Телеграм-каналах повідомили про те, що Олега Царьова намагалися вбити.

Напад на нього нібито здійснили біля будинку у Ялті в тимчасово окупованому Криму.

Пізніше у Головному управлінні розвідки Міноборони підтвердили інформацію про замах.