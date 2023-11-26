Пушилін заявив про атаку на ТЕС в Донецькій області — частина міст без світла

26 листопада через атаку на Старобешівську ТЕС у кількох містах на тимчасово окупованій території зникла електроенергія.

Окупанти залишилися без світла

За інформацією ЗМІ, вночі "був приліт" у Старобешівську ТЕС Донецької області. Відтак, половина Маріуполя, Донецька, Єнакієвого та Горлівка без електрики.

Пушилін заявив, що вночі противник спробував завдати шкоди енергосистемі так званої ДНР, тому частина території знеструмлена.

За його словами, удар нібито "був масованим", тому вони збили "не усі об'єкти".

Фіксуються пошкодження, внаслідок чого частину території Донецької Народної Республіки було знеструмлено. Без світла залишилися частина міст та районів Республіки. В результаті не подають тепло ряд котелень, працюють аварійні бригади. Уряду доручено працювати у штабному режимі, – написав Пушилін. Поширити

Що відомо про ситуацію в Донецькій області

18 вересня в тимчасово окупованому Донецьку пролунав сильний вибух. Зазначалося, що "прилетіло" в адміністрацію ватажка так званої "Донецької народної республіки" Дениса Пушиліна.

Відомо, що у тимчасово окупованих районах Донецької області сотні тисяч місцевих жителів піддалися "фільтраційним заходам", які проводять російські загарбники.

Інтервенти під час подібної "фільтрації" перевіряють громадян на лояльність.

За даними ЦНС, всього з початку широкомасштабного вторгнення в Україну і станом на нині на Донеччині понад 400 тисяч жителів пройшли через такі перевірки загарбників.

Також стало відомо, що окупанти на Донеччині обходять школи та погрожують учням за так званий "екстремізм".