В окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи — відео

В одному з районів окупованого Росією Донецька пролунала серія потужних вибухів і почалась пожежа.

Що відомо про наслідки вибухів у Донецьку

Зазначається, що вибухи у місті пролунали після 15:00 на території Будьонівського та Ленінського районів.

За словами місцевих жителів, у Будьонівському районі чорний дим. Його видно з різних точок міста.

Причини пожежі та де саме вона спалахнула - поки невідомі.

Але за опублікованими у мережі кадрами можна зробити висновок, що загоряння досить масштабне.

Що відбувається на окупованих територіях Донецької і Луганської областей

За інформацією представників окупаційної російської адміністрації та кремлівських і пропагандистських джерел, у Луганську підірвали автівку із так званим "ексдепутатом Народної Ради ЛНР" Олегом Поповим.

Внаслідок вибуху представник окупаційної влади не вижив.

Кремлівські ЗМІ заявляють, що у центрі Луганська біля стадіону "Авангард" згоріла машина. На місце прибули пожежники і загасили вогонь, причини і подробиці того, що сталося, уточнюють.

Російське інформаційне агентство не уточнює, чи постраждав хтось внаслідок вибуху.

Анонімні російські Telegram-канали стверджують, що авто підірвали, а у машині був Олег Попов – так званий "депутат Народної Ради ЛНР". Повідомляється, що його поранено.

Про поранення Попова також заявляє колаборант Володимир Рогов. Він стверджує, що "депутата підірвали".

Пізніше кремлівські ЗМІ повідомили, що у вересні минулого року російські пропагандисти також ширили інформацію про нібито загибель Попова. Деякі українські Telegram-канали заявляли, що його ліквідували спецслужби Росії.

Вже у лютому 2023 року росЗМІ "з’ясували", що на нього нібито було організовано замах. Після "невдалого замаху" Попов зник, і почалася, як стверджують росЗМІ, "гра російських спецслужб".

Стверджувалося, що насправді замовниками вбивства виступили співробітники СБУ.

У лютому окупаційна влада Луганщини повідомила російським журналістам, що Попов "приступив до здійснення повноважень депутата".