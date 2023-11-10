Армії РФ вдалося заволодіти ініціативою в Луганській і Донецькій областях — розвідка Естонії

Росіяни нарощують інтенсивність обстрілів та атак в Луганській та Донецькій областях, де за останню добу відбулось більше 60 бойових зіткнень. Як повідомляє естонська розвідка, цього тижня основні бої велися на двох ділянках фронту: на лінії Авдіївка-Мар'їнка в Донецькій області та лінії Куп'янськ-Сватове в Луганській області.
Росіянам вдалося заволодіти ініціативою на Донбасі
Зазначається, що в середньому за тиждень росіяни атакували 64 рази, це свідчить про те, що живої сили та техніки у противника достатньо, щоб тримати українські війська під постійною напругою.
Військові вважають, що основні зусилля РФ зосередила на заволодінні ділянкою поблизу Авдіївки.
Також зазначається, що погода вносить корективи в хід боїв. Протягом місяця або двох буде ускладнено пересування важкої техніки і бронемашин до затвердіння ґрунту в результаті морозів. Тому перед настанням зими обидві сторони намагатимуться посилити свої позиції.
Втрати РФ за місяць штурмів Авдіївки
Залужний сказав, що за цей час наші воїни знищили:
понад 100 ворожих танків;
250 інших бронемашин;
близько півсотні артилерійських систем;
7 літаків Су-25.
Загальні втрати противника у живій силі становлять близько десяти тисяч осіб.
Головком висловив подяку бригадам, нашим підрозділам, піхоті, артилеристам, танкістам, розвідникам, операторам БПлА, медикам.
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