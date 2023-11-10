Армії РФ вдалося заволодіти ініціативою в Луганській і Донецькій областях — розвідка Естонії

Росіяни нарощують інтенсивність обстрілів та атак в Луганській та Донецькій областях, де за останню добу відбулось більше 60 бойових зіткнень. Як повідомляє естонська розвідка, цього тижня основні бої велися на двох ділянках фронту: на лінії Авдіївка-Мар'їнка в Донецькій області та лінії Куп'янськ-Сватове в Луганській області.

Росіянам вдалося заволодіти ініціативою на Донбасі

Зазначається, що в середньому за тиждень росіяни атакували 64 рази, це свідчить про те, що живої сили та техніки у противника достатньо, щоб тримати українські війська під постійною напругою.

До сьогоднішнього дня росіяни заволоділи ініціативою в Луганській і Донецькій областях. Це свідчить про те, що цілі РФ не змінилися: окупація обох областей у межах їхніх адміністративних кордонів залишається пріоритетним завданням, - йдеться у звіті Розвідувального центру Сил оборони Естонії. Поширити

Військові вважають, що основні зусилля РФ зосередила на заволодінні ділянкою поблизу Авдіївки.

З одного боку, Росія може видати захоплення Авдіївки як політичну перемогу, з іншого, завоювання міста дасть змогу створити буферну зону перед Донецьком глибиною близько 10 кілометрів, – йдеться у повідомленні. Поширити

Також зазначається, що погода вносить корективи в хід боїв. Протягом місяця або двох буде ускладнено пересування важкої техніки і бронемашин до затвердіння ґрунту в результаті морозів. Тому перед настанням зими обидві сторони намагатимуться посилити свої позиції.

Втрати РФ за місяць штурмів Авдіївки

Місяць, як ворог почав активно штурмувати Авдіївку. Місяць запеклих боїв, витримки та звитяги наших захисників, які продовжують героїчно тримати оборону, - йдеться у повідомленні. Поширити

Залужний сказав, що за цей час наші воїни знищили:

понад 100 ворожих танків;

250 інших бронемашин;

близько півсотні артилерійських систем;

7 літаків Су-25.

Загальні втрати противника у живій силі становлять близько десяти тисяч осіб.

Головком висловив подяку бригадам, нашим підрозділам, піхоті, артилеристам, танкістам, розвідникам, операторам БПлА, медикам.