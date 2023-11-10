Армии РФ удалось завладеть инициативой в Луганской и Донецкой областях — разведка Эстонии

Россияне наращивают интенсивность обстрелов и атак в Луганской и Донецкой областях, где за последние сутки произошло более 60 боевых столкновений. Как сообщает эстонская разведка, на этой неделе основные бои велись на двух участках фронта: на линии Авдеевка-Марьинка в Донецкой области и на линии Купянск-Сватово в Луганской области.
Россиянам удалось завладеть инициативой на Донбассе
Отмечается, что в среднем за неделю россияне атаковали 64 раза, что свидетельствует о том, что живой силы и техники у противника достаточно, чтобы держать украинские войска под постоянным напряжением.
Военные считают, что основные усилия РФ сосредоточили на завладении участком вблизи Авдеевки.
Также говорится, что погода вносит коррективы в ход боев. В течение месяца или двух будет затруднено передвижение тяжелой техники и бронемашин до затвердения почвы в результате морозов. Поэтому перед наступлением зимы обе стороны постараются усилить свои позиции.
Потери РФ за месяц штурмов Авдеевки
Залужный сказал, что за это время наши воины уничтожили:
свыше 100 вражеских танков;
250 других бронемашин;
около полусотни артиллерийских систем;
7 самолетов Су-25.
Общие потери противника в живой силе составляют около десяти тысяч человек.
Главком выразил благодарность бригадам, нашим подразделениям, пехоте, артиллеристам, танкистам, разведчикам, операторам БПлА, медикам.
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