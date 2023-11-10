Армии РФ удалось завладеть инициативой в Луганской и Донецкой областях — разведка Эстонии

Россияне наращивают интенсивность обстрелов и атак в Луганской и Донецкой областях, где за последние сутки произошло более 60 боевых столкновений. Как сообщает эстонская разведка, на этой неделе основные бои велись на двух участках фронта: на линии Авдеевка-Марьинка в Донецкой области и на линии Купянск-Сватово в Луганской области.

Россиянам удалось завладеть инициативой на Донбассе

Отмечается, что в среднем за неделю россияне атаковали 64 раза, что свидетельствует о том, что живой силы и техники у противника достаточно, чтобы держать украинские войска под постоянным напряжением.

До сегодняшнего дня россияне завладели инициативой в Луганской и Донецкой областях. Это свидетельствует о том, что цели РФ не изменились: оккупация обеих областей в пределах их административных границ остается приоритетной задачей, говорится в отчете Разведывательного центра Сил обороны Эстонии. Поделиться

Военные считают, что основные усилия РФ сосредоточили на завладении участком вблизи Авдеевки.

С одной стороны, Россия может выдать захват Авдеевки как политическую победу, с другой, завоевание города позволит создать буферную зону перед Донецком глубиной около 10 километров, говорится в сообщении. Поделиться

Также говорится, что погода вносит коррективы в ход боев. В течение месяца или двух будет затруднено передвижение тяжелой техники и бронемашин до затвердения почвы в результате морозов. Поэтому перед наступлением зимы обе стороны постараются усилить свои позиции.

Потери РФ за месяц штурмов Авдеевки

Луна как враг начал активно штурмовать Авдеевку. Месяц упорных боев, выдержки и победы наших защитников, которые продолжают героически держать оборону, - говорится в сообщении. Поделиться

Залужный сказал, что за это время наши воины уничтожили:

свыше 100 вражеских танков;

250 других бронемашин;

около полусотни артиллерийских систем;

7 самолетов Су-25.

Общие потери противника в живой силе составляют около десяти тысяч человек.

Главком выразил благодарность бригадам, нашим подразделениям, пехоте, артиллеристам, танкистам, разведчикам, операторам БПлА, медикам.