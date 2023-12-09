В окупованій Макіївці на Донеччині пролунав вибух і почалася пожежа — відео

9 грудня у тимчасово окупованій Макіївці на Донеччині пролунав вибух. У мережі публікують відео масштабної пожежі, попередньо, на нафтобазі.

Вибух у Макіївці 9 грудня

У місцевих телеграм-каналах публікують відео масштабної пожежі після ракетного удару.

Пожежа в Макіївці після прильоту – епічних масштабів. Схоже, знищено черговий склад ПММ окупаційної армії, – стверджує журналіст Денис Казанський. Поширити

Ситуація на окупованих територіях Луганської та Донецької областей

6 грудня в окупованому Росією Луганську СБУ організувала вибух автівки із так званим “депутатом ЛНР” Олегом Поповим.

Кремлівська пропаганда спочатку почала заявляти, що Попов нібито отримав важкі поранення, однак пізніше визнали його смерть.

8 листопада у тимчасово окупованому Луганську вибухнув автомобіль колишнього "начальника міліції "ЛНР" Михайла Філіпоненка, який був так званим депутатом "Верховної ради "ЛНР". Він загинув на місці.

26 листопада окупанти заявили, що через атаку на Старобешівську ТЕС половина Маріуполя, Донецька, Єнакієвого та Горлівка залишилися без електрики.

18 вересня в тимчасово окупованому Донецьку "прилетіло" в адміністрацію ватажка так званої "Донецької народної республіки" Дениса Пушиліна.