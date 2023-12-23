Во Львове произошел мощный взрыв в частном доме. Двух человек ищут под завалами

Во Львове в гараже на территории одного из частных домов произошел мощный взрыв. Пока известно о четырех пострадавших. Еще два человека ищут под завалами.
Что известно об обстоятельствах взрыва на территории частного дома во Львове
По информации мэра Львова Андрея Садового и представителей ГСЧС, взрыв произошел в гараже на территории одного из частных домов по ул. Княгини Ольги.
В результате взрыва есть разрушение опорных стен.
Правоохранители сообщили, что движение по улице Княгини Ольги от улицы Сахарова к улице Владимира Великого в направлении улицы Научной перекрыто в связи со взрывом, повлекшим пожар в жилом доме.
Садовый отметил, что по предварительной информации, причиной взрыва стала утечка газа.
Мэр Львова добавил, что в доме проживала семья из шести человек. В больницу с многочисленными ожогами были доставлены 2 ребенка и две взрослые женщины.
Садовый сообщил, что пострадавшие находятся не в тяжелом состоянии.
Что известно о спасении пострадавших
Между тем представители ГСЧС сообщили, что под завалами был спасен ребенок.
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