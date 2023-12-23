Во Львове произошел мощный взрыв в частном доме. Двух человек ищут под завалами

Во Львове в гараже на территории одного из частных домов произошел мощный взрыв. Пока известно о четырех пострадавших. Еще два человека ищут под завалами.

Что известно об обстоятельствах взрыва на территории частного дома во Львове

По информации мэра Львова Андрея Садового и представителей ГСЧС, взрыв произошел в гараже на территории одного из частных домов по ул. Княгини Ольги.

В результате взрыва есть разрушение опорных стен.

Правоохранители сообщили, что движение по улице Княгини Ольги от улицы Сахарова к улице Владимира Великого в направлении улицы Научной перекрыто в связи со взрывом, повлекшим пожар в жилом доме.

Патрульные обеспечивают регулирование дорожного движения, охрану места происшествия и помогают другим службам в ликвидации последствий, отметили в полиции. Поделиться

Садовый отметил, что по предварительной информации, причиной взрыва стала утечка газа.

Мэр Львова добавил, что в доме проживала семья из шести человек. В больницу с многочисленными ожогами были доставлены 2 ребенка и две взрослые женщины.

Садовый сообщил, что пострадавшие находятся не в тяжелом состоянии.

Что известно о спасении пострадавших

Еще 2-х мужчин ищут спасатели. Возможно, они под завалами. Точные причины взрыва будут известны после завершения спасательной операции, – отметил Садовый. Поделиться

Между тем представители ГСЧС сообщили, что под завалами был спасен ребенок.