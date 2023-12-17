Взрыв в сельсовете Закарпатья. Подозреваемому депутату избрали меру пресечения

Депутату Керецковского сельского совета избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог. 15 декабря он взорвал гранаты во время заседания сельсовета.

Депутату, взорвавшему гранаты на заседании сельсовета, избрана мера пресечения

В Офисе Генпрокурора сообщили, что по ходатайству прокуроров депутату Керецковского сельского совета, подозреваемому в совершении террористического акта, суд избрал меру пресечения - содержание под стражей.

В связи со смертью одного из потерпевших после взрыва гранаты решается вопрос о переквалификации действий мужчины по ч. 3 ст. 258 УК Украины (создание террористической группы или террористической организации).

Речь идет о совершении террористического акта, повлекшего гибель человека. Поделиться

Что известно о взрыве в сельсовете на Закарпатье

Ужгородский горрайонный суд Закарпатской области раскрыл подробности следствия. 54-летний депутат Керецковского сельского совета Хустского района Закарпатской области по неустановленным расследованием обстоятельствам, приобрел 3 взрывных устройства, похожие на гранаты.

15 декабря он хотел повлиять на решение Керецковской ТГ Хустского района, во время чего у него возник преступный умысел на совершение террористического акта, а именно взрыв в помещении сельского совета.

Находясь на заседании Керецковского сельского совета, он не смог повлиять на решение депутатов. Далее он ненадолго покинул помещение, вернувшись в сессионный зал, он достал из карманов куртки три взрывных устройства и бросил на пол.

В результате взрывов телесные повреждения разной степени тяжести получили 23 человека, присутствующих в сессионном зале.

Среди пострадавших 16 мужчин и 7 женщин от 28 до 68 лет. Один из пострадавших скончался.

СМИ сообщают, что подозреваемым является депутат от «Слуги народа» Сергей Батрин.