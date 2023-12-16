Теракт в Закарпатье. Подрывник пришел в себя, его допрашивает полиция

Депутат, взорвавший во время заседания сессии сельского совета в Закарпатье, гранаты, пришел в сознание. Пока его допрашивают правоохранители.

Что известно о состоянии депутата

Как сообщил журналист Виталий Глагола, депутат, несмотря на тяжелые ранения, пришел в сознание.

Насколько мне стало известно из источников, Сергей Батрин, несмотря на многочисленные ранения и тяжелое состояние, уже пришел в сознание в Свалявской больнице, — отметил он. Поделиться

По словам журналиста, сейчас с подрывником проводятся следственные действия, а его палату охраняет полиция, чтобы родственники раненых не устроили самосуд.

Взрыв на Закарпатье

15 декабря во время сессии сельсовета в селе Керецкие в Закарпатье депутат из "Слуги народа" Сергей Батрин взорвал гранаты.

Ранения получили 26 человек, шесть - в тяжелом состоянии. Подорвавшего гранаты депутата реанимируют.

Глава Закарпатской ОВА Виктор Никита сообщил, что большинство ранений средней степени тяжести, которые не угрожают жизни людей.

По данным прокуратуры, на сессии сельского совета обсуждался вопрос о принятии бюджета на 2024 год. Во время заседания в зал вошел один из депутатов и взорвал три гранаты.

Следователи квалифицировали событие по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ.

Кроме того, Служба безопасности Украины будет расследовать происшествие по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) УКУ.