Теракт на Закарпатті. Підривник при тямі, його допитує поліція

Депутат, який підірвав під час засідання сесії сільської ради на Закарпатті, гранати, прийшов до тями. Наразі його допитують правоохоронці.

Що відомо про стан депутата

Як повідомив журналіст Віталій Глагола, депутат попри тяжкі поранення прийшов до тями.

Наскільки мене стало відомо із джерел, Сергій Батрин попри численні поранення та важкий стан вже прийшов до свідомості в Свалявській лікарні, — зазначив він. Поширити

За словами журналіста, нині з підривником проводяться слідчі дії, а його палату охороняє поліція, аби родичі поранених не влаштували самосуд.

Журналіст також оприлюднив фото одного із постраждалих внаслідок теракту. На світлині можна побачити велику кількість ран внаслідок підриву гранат.

Вибух на Закарпатті

15 грудня під час сесії сільради в селі Керецькі на Закарпатті депутат зі "Слуги народу" Сергій Батрин підірвав гранати.

Поранення отримали 26 людей, шість - у тяжкому стані. Депутата, який підірвав гранати, реанімують.

Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита повідомив, що більшість поранень середнього ступеня тяжкості, які не загрожують життю людей.

За даними прокуратури, на сесії сільської ради обговорювалося питання прийняття бюджету на 2024 рік. Під час засідання до зали увійшов один із депутатів та підірвав три гранати.

Слідчі кваліфікували подію за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.

Окрім того, Служба безпеки України розслідуватиме подію за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) ККУ.