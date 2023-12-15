На Закарпатті депутат підірвав гранати у сільраді. Є десятки постраждалих — відео

Вранці 15 грудня у будівлі Керецьківської сільради на Закарпатті пролунав потужний вибух. Місцевий депутат кинув дві гранати під час засідання у приміщенні ради.
Вибух у Керецьківській сільраді на Закарпатті: що відомо
15 грудня у будівлі органу місцевого самоврядування на Закарпатті пролунав вибух.
Про це повідомила Національна поліція України у Telegram.
За попередньою інформацією, внаслідок вибуху загинула одна особа, сам підривник, ще 11 людей поранено.
На місці події працюють всі профільні служби, слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки та криміналісти. Тривають першочергові слідчі дії.
Пізніше стало відомо, що внаслідок події постраждало 26 людей, 6 з яких у важкому стані. Медики проводять реанімаційні заходи щодо чоловіка, який підірвав гранати.
Вибух у Києві
У приватному секторі Подільського району Києва 4 грудня вибухнула граната. Унаслідок цього загинув чоловік.
Про це повідомляється на сторінці поліції Києва.
Зазначається, що за попередньою інформацією, внаслідок вибуху загинув власник помешкання – киянин, 1950 року народження. Інформації щодо інших постраждалих не надходило.
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