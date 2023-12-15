На Закарпатті депутат підірвав гранати у сільраді. Є десятки постраждалих — відео
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На Закарпатті депутат підірвав гранати у сільраді. Є десятки постраждалих — відео

Вибух

Вранці 15 грудня у будівлі Керецьківської сільради на Закарпатті пролунав потужний вибух. Місцевий депутат кинув дві гранати під час засідання у приміщенні ради.

Вибух у Керецьківській сільраді на Закарпатті: що відомо

15 грудня у будівлі органу місцевого самоврядування на Закарпатті пролунав вибух.

Про це повідомила Національна поліція України у Telegram.

Сьогодні об 11.37 на лінію «102» надійшло повідомлення, що в будівлі Керецьківської сілької ради Мукачівського району під час засідання сесії один із депутатів підірвав гранати.

За попередньою інформацією, внаслідок вибуху загинула одна особа, сам підривник, ще 11 людей поранено.

На місці події працюють всі профільні служби, слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки та криміналісти. Тривають першочергові слідчі дії.

Пізніше стало відомо, що внаслідок події постраждало 26 людей, 6 з яких у важкому стані. Медики проводять реанімаційні заходи щодо чоловіка, який підірвав гранати.

Вибух у Києві

У приватному секторі Подільського району Києва 4 грудня вибухнула граната. Унаслідок цього загинув чоловік.

Про це повідомляється на сторінці поліції Києва.

Сьогодні, близько 16:50, до поліції Києва надійшла інформація про вибух у приватному будинку на вулиці Замковецькій. За викликом були негайно скеровані слідчо-оперативна група районного управління, співробітники ДСНС та лікарі, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за попередньою інформацією, внаслідок вибуху загинув власник помешкання – киянин, 1950 року народження. Інформації щодо інших постраждалих не надходило.

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