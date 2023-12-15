На Закарпатье депутат взорвал гранаты в сельсовете. Есть десятки пострадавших — видео

Утром 15 декабря в здании Керецковского сельсовета раздался мощный взрыв. Местный депутат бросил две гранаты во время заседания в помещении совета.
Взрыв в Керецковском сельсовете на Закарпатье: что известно
15 декабря в здании органа местного самоуправления на Закарпатье раздался взрыв.
Об этом сообщила Национальная полиция Украины в Telegram.
По предварительной информации, в результате взрыва погиб один человек, сам подрывник, еще 11 человек ранены.
На месте происшествия работают все профильные службы, следственно- оперативная группа полиции, взрывотехники и криминалисты. Продолжаются первоочередные следственные действия.
Позже стало известно, что в результате происшествия пострадали 26 человек, 6 из которых в тяжелом состоянии. Медики проводят реанимационные мероприятия по отношению к мужчине, который взорвал гранаты.
Взрыв в Киеве
В частном секторе Подольского района Киева 4 декабря взорвалась граната. В результате погиб мужчина.
Об этом сообщается на странице полиции Киева.
Отмечается, что по предварительной информации, в результате взрыва погиб владелец дома – киевлянин, 1950 года рождения. Информация о других пострадавших не поступала.
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