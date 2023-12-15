На Закарпатье депутат взорвал гранаты в сельсовете. Есть десятки пострадавших — видео

Утром 15 декабря в здании Керецковского сельсовета раздался мощный взрыв. Местный депутат бросил две гранаты во время заседания в помещении совета.

Взрыв в Керецковском сельсовете на Закарпатье: что известно

15 декабря в здании органа местного самоуправления на Закарпатье раздался взрыв.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины в Telegram.

Сегодня в 11.37 на линию «102» поступило сообщение, что в здании Керецковского совета Мукачевского района во время заседания сессии один из депутатов взорвал гранаты. Поделиться

По предварительной информации, в результате взрыва погиб один человек, сам подрывник, еще 11 человек ранены.

На месте происшествия работают все профильные службы, следственно- оперативная группа полиции, взрывотехники и криминалисты. Продолжаются первоочередные следственные действия.

Позже стало известно, что в результате происшествия пострадали 26 человек, 6 из которых в тяжелом состоянии. Медики проводят реанимационные мероприятия по отношению к мужчине, который взорвал гранаты.

Взрыв в Киеве

В частном секторе Подольского района Киева 4 декабря взорвалась граната. В результате погиб мужчина.

Об этом сообщается на странице полиции Киева.

Сегодня около 16:50 в полицию Киева поступила информация о взрыве в частном доме на улице Замковецкой. По вызову были немедленно направлены следственно-оперативная группа районного управления, сотрудники ГСЧС и врачи, говорится в сообщении. Поделиться

Отмечается, что по предварительной информации, в результате взрыва погиб владелец дома – киевлянин, 1950 года рождения. Информация о других пострадавших не поступала.