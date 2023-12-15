Підрив депутатом гранат у сільраді на Закарпатті розслідуватимуть як теракт

Правоохоронці порушать справу за фактом підриву гранат у сільраді на Закарпатті. Розслідуватимуть подію як терористичний акт.
Підрив гранат розслідуватимуть як терористичний акт
У Нацполіції повідомили, що слідчі кваліфікували подію за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.
Окрім того, Служба безпеки України вносить відомості та розслідуватиме подію за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) ККУ, що є підслідністю СБУ.
Зазначається, що поліція працює на місці події.
Що відомо про підрив гранат у сільраді на Закарпатті
15 грудня на Закарпатті в будівлі Керецьківської сільради депутат підірвав гранати під час засідання сесії.
Наразі відомо про 26 постраждалих, шестеро з них у тяжкому стані. Також повідомлялося, що медики реанімують чоловіка, який підірвав гранати.
За попередньою інформацією, гранати кинув депутат Керецьківської сільської ради від партії "Слуга народу" Сергій Батрин.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-