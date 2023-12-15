Підрив депутатом гранат у сільраді на Закарпатті розслідуватимуть як теракт

Правоохоронці порушать справу за фактом підриву гранат у сільраді на Закарпатті. Розслідуватимуть подію як терористичний акт.

Підрив гранат розслідуватимуть як терористичний акт

У Нацполіції повідомили, що слідчі кваліфікували подію за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.

Окрім того, Служба безпеки України вносить відомості та розслідуватиме подію за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) ККУ, що є підслідністю СБУ.

Зазначається, що поліція працює на місці події.

Що відомо про підрив гранат у сільраді на Закарпатті

15 грудня на Закарпатті в будівлі Керецьківської сільради депутат підірвав гранати під час засідання сесії.

Наразі відомо про 26 постраждалих, шестеро з них у тяжкому стані. Також повідомлялося, що медики реанімують чоловіка, який підірвав гранати.

За попередньою інформацією, гранати кинув депутат Керецьківської сільської ради від партії "Слуга народу" Сергій Батрин.