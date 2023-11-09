Загибель помічника Залужного. Офіцер, який подарував гранати Частякову, отримав підозру — ДБР

Встановлено, що офіцер упакував шість гранат у подарунковий дерев’яний ящик та поклав туди пляшку міцного алкоголю. Цей ящик він подарував військовослужбовцю Геннадію Частякову.
ДБР оголосило підозру офіцеру щодо загибелі помічника Залужного
Працівники ДБР 9 листопада повідомили про підозру офіцеру з Апарату помічників Головнокомандувача ЗС України, який подарував гранати загиблому колезі Геннадію Частякову.
Так, офіцер набув без відповідного на це дозволу 8 ручних універсальних наступально-оборонних гранат «DM 51A2» та приніс їх до свого службового кабінету. Згодом він упакував шість з них у подарунковий дерев’яний ящик та поклав туди пляшку міцного алкоголю. Цей ящик він подарував військовослужбовцю Геннадію Частякову з нагоди його дня народження. Цими діями офіцер фактично вчинив збут вибухових пристроїв.
Ще дві гранати він продовжив зберігати у шафі свого робочого кабінету, де вони були вилучені працівниками правоохоронних органів.
Офіцеру повідомлено про підозру у придбанні, зберіганні, носінні та збуті вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).
Санкція статті передбачає позбавлення волі до 7 років.
Справа Частякова: що відомо
6 листопада 2023 року під час розпакування подарунка відбувся підрив гранати, у результаті чого Геннадій Частяков загинув. Наступного дня Офіс Генерального прокурора визначив підслідність у цьому кримінальному провадженні за Державним бюро розслідувань.
Досудове слідство триває, працівники Бюро встановлюють усі факти, пов’язані з трагічною подією та поки не відкидають жодну з версій. Зокрема:
нещасний випадок в результаті необережного поводження з боєприпасами;
вбивство на замовлення спецслужб РФ;
вбивство на ґрунті неприязних відносин;
спроба вбивства спецслужбами РФ іншого офіцера Апарату Головнокомандувача ЗС України.
Водночас нещасний випадок в результаті необережного поводження з боєприпасами працівники ДБР вважають головною версією причини загибелі помічника Головнокомандувача ЗС України Валерія Залужного.
Процесуальне керівництво здійснює спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.
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