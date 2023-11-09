Загибель помічника Залужного. Офіцер, який подарував гранати Частякову, отримав підозру — ДБР

Встановлено, що офіцер упакував шість гранат у подарунковий дерев’яний ящик та поклав туди пляшку міцного алкоголю. Цей ящик він подарував військовослужбовцю Геннадію Частякову.

ДБР оголосило підозру офіцеру щодо загибелі помічника Залужного

Працівники ДБР 9 листопада повідомили про підозру офіцеру з Апарату помічників Головнокомандувача ЗС України, який подарував гранати загиблому колезі Геннадію Частякову.

Так, офіцер набув без відповідного на це дозволу 8 ручних універсальних наступально-оборонних гранат «DM 51A2» та приніс їх до свого службового кабінету. Згодом він упакував шість з них у подарунковий дерев’яний ящик та поклав туди пляшку міцного алкоголю. Цей ящик він подарував військовослужбовцю Геннадію Частякову з нагоди його дня народження. Цими діями офіцер фактично вчинив збут вибухових пристроїв.

Ще дві гранати він продовжив зберігати у шафі свого робочого кабінету, де вони були вилучені працівниками правоохоронних органів.

Офіцеру повідомлено про підозру у придбанні, зберіганні, носінні та збуті вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі до 7 років.

Справа Частякова: що відомо

6 листопада 2023 року під час розпакування подарунка відбувся підрив гранати, у результаті чого Геннадій Частяков загинув. Наступного дня Офіс Генерального прокурора визначив підслідність у цьому кримінальному провадженні за Державним бюро розслідувань.

Досудове слідство триває, працівники Бюро встановлюють усі факти, пов’язані з трагічною подією та поки не відкидають жодну з версій. Зокрема:

нещасний випадок в результаті необережного поводження з боєприпасами;

вбивство на замовлення спецслужб РФ;

вбивство на ґрунті неприязних відносин;

спроба вбивства спецслужбами РФ іншого офіцера Апарату Головнокомандувача ЗС України.

Водночас нещасний випадок в результаті необережного поводження з боєприпасами працівники ДБР вважають головною версією причини загибелі помічника Головнокомандувача ЗС України Валерія Залужного.

Процесуальне керівництво здійснює спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.