Гибель помощника Залужного. Офицер, подаривший гранаты Частякову, получил подозрение — ГБР
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Украина
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Гибель помощника Залужного. Офицер, подаривший гранаты Частякову, получил подозрение — ГБР

ГБР
Вручение подозрения
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Установлено, что офицер упаковал шесть гранат в подарочный деревянный ящик и положил туда бутылку крепкого алкоголя. Этот ящик он подарил военнослужащему Геннадию Частякову.

ГБР объявило о подозрении офицеру по поводу гибели помощника Залужного

Сотрудники ГБР 9 ноября сообщили о подозрении офицеру из Аппарата помощников Главнокомандующего ВС Украины, подарившего гранаты погибшему коллеге Геннадию Частякову.

Так, офицер приобрел без соответствующего разрешения 8 ручных универсальных наступательно-оборонительных гранат «DM 51A2» и принес их в свой служебный кабинет. Впоследствии он упаковал шесть из них в подарочный деревянный ящик и положил туда бутылку крепкого алкоголя. Этот ящик он подарил военнослужащему Геннадию Частякову по случаю дня рождения. Этими действиями офицер фактически совершил сбыт взрывных устройств.

Еще две гранаты он продолжил хранить в шкафу своего рабочего кабинета, где они были изъяты сотрудниками правоохранительных органов.

Офицера поставлено в известность о подозрении в приобретении, хранении, ношении и сбыте взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 7 лет.

Дело Частякова: что известно

6 ноября 2023 года во время распаковки подарка произошел подрыв гранаты, в результате чего Геннадий Частяков погиб. На следующий день Офис Генерального прокурора определил подследственность в уголовном производстве по Государственному бюро расследований.

Досудебное следствие продолжается, работники Бюро устанавливают все факты, связанные с трагическим событием и пока не исключают ни одной из версий. В частности:

  • несчастный случай в результате неосторожного обращения с боеприпасами;

  • убийство по заказу спецслужб РФ;

  • убийство на почве неприязненных отношений;

  • попытка убийства спецслужбами РФ другого офицера Аппарата Главнокомандующего ВС Украины

В то же время, несчастный случай в результате неосторожного обращения с боеприпасами работники ГБР считают главной версией причины гибели помощника Главнокомандующего ВС Украины Валерия Залужного.

Процессуальное руководство осуществляет специализированная прокуратура в области обороны Центрального региона.

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