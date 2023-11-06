В МВД раскрыли подробности гибели помощника Залужного
Категория
Украина
Дата публикации

В МВД раскрыли подробности гибели помощника Залужного

Геннадий Частяков
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Источник:  online.ua

По информации правоохранителей, помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, 39-летний военнослужащий Геннадий Частяков погиб в результате взрыва гранаты, вызванной неосторожным обращением.

Что известно об обстоятельствах гибели Частякова

По информации главы МВД Игоря Клименко, в свой день рождения майор ВСУ Геннадий Частяков вернулся домой, принеся с собой подарки от коллег.

Военный начал показывать подарки родным.

Клименко отметил, что потом Частяков достал подарочный ящик с боевыми гранатами и показал одну из них сыну.

Отмечается, что подаренные боеприпасы были гранатами нового западного образца.

Сначала в руки боеприпас взял сын и начал крутить кольцо. Затем военнослужащий забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв, – сообщил Клименко.

Министр добавил, что в доме погибшего правоохранители нашли еще 5 боевых гранат.

Полицейские нашли коллегу-военнослужащего, подарившего роковой подарок. В его кабинете уже провели обыск и изъяли еще 2 аналогичных гранаты, - также рассказал Клименко.

Министр также призвал дождаться официальных выводов следствия по этому делу.

Что известно о смертельном подарке Частякову

Правоохранители также рассказали, что боевые гранаты шли в наборе, подаренном на день рождения Частякову коллегой, полковником Тимченко.

Во время дачи показаний полковник заявил, что сам решил сделать такой подарок, положив в деревянную коробку бутылку виски Black Label и шесть гранат.

информацию подтвердили и три свидетеля, при которых полковник вручал подарок. Даже сказал Частякову:

Тебя удивить тяжело - потому дарю боевые гранаты и бутылку хорошего виски, - цитируют правоохранители Тимченко.

По их мнению, Частяков, вероятно, подумал, что это шутка.

По-видимому, Частяков воспринял это как шутку. Потому что забрал детей из школы и начал разбирать с ними подарки. Он подумал, что в коробке не боевые гранаты, а рюмки специфической формы, – объясняют правоохранители.

При этом сообщается, что Тимченко оставил две гранаты.

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