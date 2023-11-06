В МВД раскрыли подробности гибели помощника Залужного

По информации правоохранителей, помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, 39-летний военнослужащий Геннадий Частяков погиб в результате взрыва гранаты, вызванной неосторожным обращением.
Что известно об обстоятельствах гибели Частякова
По информации главы МВД Игоря Клименко, в свой день рождения майор ВСУ Геннадий Частяков вернулся домой, принеся с собой подарки от коллег.
Военный начал показывать подарки родным.
Клименко отметил, что потом Частяков достал подарочный ящик с боевыми гранатами и показал одну из них сыну.
Отмечается, что подаренные боеприпасы были гранатами нового западного образца.
Министр добавил, что в доме погибшего правоохранители нашли еще 5 боевых гранат.
Министр также призвал дождаться официальных выводов следствия по этому делу.
Что известно о смертельном подарке Частякову
Правоохранители также рассказали, что боевые гранаты шли в наборе, подаренном на день рождения Частякову коллегой, полковником Тимченко.
Во время дачи показаний полковник заявил, что сам решил сделать такой подарок, положив в деревянную коробку бутылку виски Black Label и шесть гранат.
информацию подтвердили и три свидетеля, при которых полковник вручал подарок. Даже сказал Частякову:
По их мнению, Частяков, вероятно, подумал, что это шутка.
При этом сообщается, что Тимченко оставил две гранаты.
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