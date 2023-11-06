В МВС розкрили подробиці загибелі помічника Залужного

Що відомо про обставини загибелі Частякова

За інформацією глави МВС Ігоря Клименка, у власний день народження майор ЗСУ Геннадій Частяков повернувся додому, принісши із собою подарунки від колег.

Військовий почав показувати подарунки рідним.

Клименко зазначив, що потім Частяков дістав подарунковий ящик із бойовими гранатами та показав одну з них сину.

Зазначається, що подаровані боєприпаси були гранатами нового західного зразка.

Спочатку до рук боєприпас взяв син і почав крутити кільце. Потім військовослужбовець забрав гранату у дитини та висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух, - повідомив Клименко. Поширити

Міністр додав, що у помешкані загиблого правоохоронці знайшли ще 5 бойових гранат.

Поліцейські знайшли колегу-військовослужбовця, який подарував фатальний подарунок. У його кабінеті вже провели обшук та вилучили ще 2 аналогічні гранати, - також розповів Клименко. Поширити

Міністр також закликав дочекатися офіційних висновків слідства у цій справі.

Що відомо про смертельний подарунок Частякову

Правоохоронці також розповіли, що бойові гранати йшли у наборі, який на день народження Частякову подарував колега, полковник Тімченко.

Під час дачі свідчень полковник заявив, що сам вирішив зробити такий подарунок, поклавши в дерев’яну коробку пляшку віскі Black Label та шість гранат.

інформацію підтвердили і троє свідків, при яких полковник вручав подарунок. Навіть сказав Частякову:

Тебе здивувати важко - тому дарую бойові гранати та пляшку гарного віскі, - цитують правоохоронці Тімченко. Поширити

На їх думку, Частяков, ймовірно, подумав, що це жарт.

Очевидно, Частяков сприйняв це як жарт. Бо згодом забрав дітей зі школи і почав розбирати з ними подарунки. Він подумав, що в коробці не бойові гранати, а чарки специфічної форми, - пояснюють правоохоронці. Поширити

При цьому повідомляється, що Тімченко залишив собі дві гранати.