В МВС розкрили подробиці загибелі помічника Залужного

За інформацією правоохоронців, помічник головнокомандуючого ЗСУ Валерія Залужного, 39-річний військовослужбовець Геннадій Частяков загинув внаслідок вибуху гранати, спричиненого необережним поводженням.
Що відомо про обставини загибелі Частякова
За інформацією глави МВС Ігоря Клименка, у власний день народження майор ЗСУ Геннадій Частяков повернувся додому, принісши із собою подарунки від колег.
Військовий почав показувати подарунки рідним.
Клименко зазначив, що потім Частяков дістав подарунковий ящик із бойовими гранатами та показав одну з них сину.
Зазначається, що подаровані боєприпаси були гранатами нового західного зразка.
Міністр додав, що у помешкані загиблого правоохоронці знайшли ще 5 бойових гранат.
Міністр також закликав дочекатися офіційних висновків слідства у цій справі.
Що відомо про смертельний подарунок Частякову
Правоохоронці також розповіли, що бойові гранати йшли у наборі, який на день народження Частякову подарував колега, полковник Тімченко.
Під час дачі свідчень полковник заявив, що сам вирішив зробити такий подарунок, поклавши в дерев’яну коробку пляшку віскі Black Label та шість гранат.
інформацію підтвердили і троє свідків, при яких полковник вручав подарунок. Навіть сказав Частякову:
На їх думку, Частяков, ймовірно, подумав, що це жарт.
При цьому повідомляється, що Тімченко залишив собі дві гранати.
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