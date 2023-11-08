ДБР озвучило основную версию гибели помощника Залужного

Следствие рассматривает четыре версии гибели помощника Залужного

Следователи рассматривают несчастный случай из-за неосторожного обращения с боеприпасами как главную версию причины гибели помощника главнокомандующего ВС Украины Валерия Залужного Геннадия Частякова.

По версии следствия, произошел несчастный случай в результате неосторожного обращения со взрывным устройством, – заявила советница по коммуникациям ДБР Татьяна Сапьян. Поделиться

Также рассматриваются другие возможные версии:

убийство по заказу спецслужб РФ;

убийство на почве неприязненных отношений;

попытка убийства спецслужбами РФ другого офицера аппарата главнокомандующего ВСУ

Досудебное расследование в рамках дела продолжается.

Что известно о трагедии

7 ноября стало известно о гибели майора Геннадия Частякова. Он был помощником Валерия Залужного.

Правоохранители сообщили, что Частяков погиб в свой день рождения от взрыва одного из подарков, который принес домой. Известно, что ему подарили несколько гранат.

Гранаты Частякову подарил его коллега – полковник Тимченко. Тимченко предупредил Частякова, что гранаты боевые, но тот принял это предупреждение за шутку.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что по предварительной информации следствия, сначала в руки боеприпас взял сын Частякова и начал крутить кольцо. Затем военнослужащий забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв.

В квартире обнаружили еще пять таких неразорванных гранат. Их отправят на экспертизу. Также полицейские обнаружили коллегу Частякова, подарившего ему боеприпасы. В его кабинете уже провели обыск и изъяли еще две аналогичные гранаты.

Дело о трагической гибели Геннадия Частякова ведет Государственное бюро расследований.