ДБР озвучило основную версию гибели помощника Залужного

Государственное бюро расследований считает несчастный случай основной версией гибели майора Геннадия Частякова, который являлся помощником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Следствие рассматривает четыре версии гибели помощника Залужного
Следователи рассматривают несчастный случай из-за неосторожного обращения с боеприпасами как главную версию причины гибели помощника главнокомандующего ВС Украины Валерия Залужного Геннадия Частякова.
Также рассматриваются другие возможные версии:
убийство по заказу спецслужб РФ;
убийство на почве неприязненных отношений;
попытка убийства спецслужбами РФ другого офицера аппарата главнокомандующего ВСУ
Досудебное расследование в рамках дела продолжается.
Что известно о трагедии
7 ноября стало известно о гибели майора Геннадия Частякова. Он был помощником Валерия Залужного.
Правоохранители сообщили, что Частяков погиб в свой день рождения от взрыва одного из подарков, который принес домой. Известно, что ему подарили несколько гранат.
Гранаты Частякову подарил его коллега – полковник Тимченко. Тимченко предупредил Частякова, что гранаты боевые, но тот принял это предупреждение за шутку.
Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что по предварительной информации следствия, сначала в руки боеприпас взял сын Частякова и начал крутить кольцо. Затем военнослужащий забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв.
В квартире обнаружили еще пять таких неразорванных гранат. Их отправят на экспертизу. Также полицейские обнаружили коллегу Частякова, подарившего ему боеприпасы. В его кабинете уже провели обыск и изъяли еще две аналогичные гранаты.
Дело о трагической гибели Геннадия Частякова ведет Государственное бюро расследований.
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