ДБР озвучило основну версію загибелі помічника Залужного

Слідство розглядає чотири версії загибелі помічника Залужного

Слідчі наразі розглядають нещасний випадок через необережне поводження з боєприпасами як головну версію причини загибелі помічника головнокомандувача ЗС України Валерія Залужного Геннадія Частякова.

За версією слідства, трапився нещасний випадок в результаті необережного поводження з вибуховим пристроєм, - заявила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян. Поширити

Також розглядаються інші можливі версії:

вбивство на замовлення спецслужб РФ;

вбивство на ґрунті неприязних відносин;

спроба вбивства спецслужбами РФ іншого офіцера апарату головнокомандувача ЗСУ.

Досудове розслідування у рамках справи триває.

Що відомо про трагедію

7 листопада стало відомо про загибель майора Геннадія Частякова. Він був помічником Валерія Залужного.

Правоохоронці повідомили, що Частяков загинув у свій день народження від вибуху одного з подарунків, який приніс до себе додому. Відомо, що йому подарували декілька гранат.

Гранати Частякову подарував його колега - полковник Тімченко. Тімченко попередив Частякова, що гранати бойові, але той сприйняв це попередження за жарт.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що за попередньою інформацією слідства, спершу до рук боєприпас взяв син Частякова та почав крутити кільце. Далі військовослужбовець забрав гранату в дитини та висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух.

У квартирі знайшли ще пʼять таких нерозірваних гранат. Їх відправлять на експертизу. Також поліцейські знайшли колегу Частякова, який подарував йому боєприпаси. У його кабінеті вже провели обшук і вилучили ще дві аналогічні гранати.

Справу про трагічну загибель Геннадія Частякова веде Державне бюро розслідувань.