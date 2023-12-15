Подрыв депутатом гранат в сельсовете в Закарпатье будут расследовать как теракт
Категория
Украина
Дата публикации

Подрыв депутатом гранат в сельсовете в Закарпатье будут расследовать как теракт

Полиция
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Правоохранители возбудят дело по факту подрыва гранат в сельсовете в Закарпатье. Расследовать событие как террористический акт.

Подрыв гранат будут расследовать как террористический акт

В Нацполиции сообщили, что следователи квалифицировали происшествие по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ.

Кроме того, Служба безопасности Украины вносит сведения и расследует событие по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) УКУ, являющегося подследственностью СБУ.

Отмечается, что полиция работает на месте происшествия.

Что известно о подрыве гранат в сельсовете на Закарпатье

15 декабря в Закарпатье в здании Керецковского сельсовета депутат взорвал гранаты во время заседания сессии.

Пока известно о 26 пострадавших, шесть из них в тяжелом состоянии. Также сообщалось, что медики реанимируют мужчину, взорвавшего гранаты.

По предварительной информации, гранаты бросил депутат Керецковского сельского совета от партии "Слуга народа" Сергей Батрин.

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