Вибух у сільраді Закарпаття. Депутат, який підірвав гранати, залишив записку

Депутат із Закарпатської області, який підірвав гранати в Керецьківській сільраді, залишив удома записку перед тим, як піти на засідання.

Депутат підірвав гранати у сільраді на Закарпатті

Про записку повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад.

Депутат залишив записку у себе вдома, його вивчає слідство. Там написано, що він готував такий акт. 26 людей з важкими пораненнями. Поширити

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15 грудня під час сесії сільради в селі Керецькі на Закарпатті депутат зі "Слуги народу" Сергій Батрин підірвав гранати.

Поранення отримали 26 людей, шість - у тяжкому стані. Депутата, який підірвав гранати, реанімують.

Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита повідомив, що більшість поранень середнього ступеня тяжкості, які не загрожують життю людей.

За даними прокуратури, на сесії сільської ради обговорювалося питання прийняття бюджету на 2024 рік. Під час засідання до зали увійшов один із депутатів та підірвав три гранати.

Слідчі кваліфікували подію за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.

Окрім того, Служба безпеки України розслідуватиме подію за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) ККУ.