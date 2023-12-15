Взрыв в сельсовете Закарпатья. Подорвавший гранаты депутат оставил записку

Депутат из Закарпатской области, взорвавший гранаты в Керецковском сельсовете, оставил дома записку перед тем, как пойти на заседание.

Депутат взорвал гранаты в сельсовете на Закарпатье

О записке сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко во время заседания Конгресса местных и региональных властей.

Депутат оставил записку у себя дома, его изучает следствие. Там написано, что он готовил подобный акт. 26 человек с тяжелыми ранениями. Поделиться

Что известно о взрыве на Закарпатье

15 декабря во время сессии сельсовета в селе Керецки на Закарпатье депутат из "Слуги народа" Сергей Батрин взорвал гранаты.

Ранения получили 26 человек, шесть – в тяжелом состоянии. Подорвавшего гранаты депутата реанимируют.

Глава Закарпатской ОВА Виктор Никита сообщил, что большинство ранений средней степени тяжести, не угрожающих жизни людей.

По данным прокуратуры, на сессии сельского совета обсуждался вопрос принятия бюджета на 2024 год. Во время заседания в зал вошел один из депутатов и взорвал три гранаты.

Следователи квалифицировали событие по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ.

Кроме того, Служба безопасности Украины будет расследовать происшествие по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) УКУ.