Теракт на Закарпатье. В больнице скончался один из раненых

В больнице умер один из пострадавших от подрыва гранат депутатом в Керецковском сельском совете Закарпатской области. Правоохранители планируют переквалифицировать дело на теракт, повлекший гибель человека.

Первая жертва теракта на Закарпатье

Умер один из раненых из-за взрыва гранат в сельсовете Керецковской громады на Закарпатье.

Об этом сообщает местный журналист Виталий Глагола в Telegram.

55-летний депутат Виктор Прядиля из села Березники ушел из жизни в больнице Свалявы, ранее врачи ему ампутировали ногу, он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Поделиться

Сегодня депутату, взорвавшему гранаты в помещении сельского совета, сообщили о подозрении по части 2 статьи 258 Уголовного кодекса Украины, то есть теракт, который привел к тяжелым последствиям. Однако теперь дело планируется переквалифицировать в часть 3 статьи 258 УКУ.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде заключения на срок до 15 лет или даже пожизненное.

Речь идет о депутате сельского совета от партии "Слуга Народа" Сергее Батрине.

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье

15 декабря в здании Керецковского сельского совета депутат взорвал три гранаты прямо во время заседания сессии. В результате взрывов пострадали 23 человека, включая подозреваемого.

Среди пострадавших 16 мужчин и 7 женщин от 28 до 68 лет. Они получили ранения разной тяжести, у большинства диагностировали осколочные ранения.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявлял, что депутат заранее готовился к теракту. Правоохранители обнаружили соответствующие доказательства.