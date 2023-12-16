Теракт на Закарпатті. У лікарні помер один з поранених

У лікарні помер один з потерпілих від підриву гранат депутатом у Керецьківській сільській раді Закарпатської області. Правоохоронці планують перекваліфікувати справу на теракт, що спричинив загибель людини.

Перша жертва теракту на Закарпатті

Помер один із поранених через вибух гранат у сільраді Керецьківської громади на Закарпатті.

Про це повідомляє місцевий журналіст Віталій Глагола у Telegram.

55-річний депутат Віктор Пряділя із села Березники пішов із життя в лікарні Сваляви, раніше лікарі йому ампутували ногу, він перебував в реанімації у важкому стані. Поширити

Сьогодні депутату, який підірвав гранати в приміщенні сільської ради, повідомили про підозру за частиною 2 статті 258 Кримінального кодексу України, тобто теракт, який призвів до тяжких наслідків. Однак тепер справу планують перекваліфікувати на частину 3 статті 258 ККУ.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді ув'язнення строком до 15 років або навіть довічне.

Мова йде про депутата сільської ради від партії "Слуга Народу" Сергія Батрина.

Підрив гранат у сільраді на Закарпатті

15 грудня в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав три гранати прямо під час засідання сесії. Внаслідок вибухів постраждали 23 людини включно із підозрюваним.

Серед постраждалих 16 чоловіків і 7 жінок віком від 28 до 68 років. Вони отримали поранення різної тяжкості, у більшості діагностували осколкові поранення.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявляв, що депутат заздалегідь готувався до теракту. Правоохоронці знайшли відповідні докази.