Теракт на Закарпатті. У лікарні помер один з поранених

У лікарні помер один з потерпілих від підриву гранат депутатом у Керецьківській сільській раді Закарпатської області. Правоохоронці планують перекваліфікувати справу на теракт, що спричинив загибель людини.
Перша жертва теракту на Закарпатті
Помер один із поранених через вибух гранат у сільраді Керецьківської громади на Закарпатті.
Про це повідомляє місцевий журналіст Віталій Глагола у Telegram.
Сьогодні депутату, який підірвав гранати в приміщенні сільської ради, повідомили про підозру за частиною 2 статті 258 Кримінального кодексу України, тобто теракт, який призвів до тяжких наслідків. Однак тепер справу планують перекваліфікувати на частину 3 статті 258 ККУ.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді ув'язнення строком до 15 років або навіть довічне.
Мова йде про депутата сільської ради від партії "Слуга Народу" Сергія Батрина.
Підрив гранат у сільраді на Закарпатті
15 грудня в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав три гранати прямо під час засідання сесії. Внаслідок вибухів постраждали 23 людини включно із підозрюваним.
Серед постраждалих 16 чоловіків і 7 жінок віком від 28 до 68 років. Вони отримали поранення різної тяжкості, у більшості діагностували осколкові поранення.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявляв, що депутат заздалегідь готувався до теракту. Правоохоронці знайшли відповідні докази.
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