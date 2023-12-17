Вибух у сільраді Закарпаття. Підозрюваному депутату обрали запобіжний захід
Категорія
Україна
Дата публікації

Вибух у сільраді Закарпаття. Підозрюваному депутату обрали запобіжний захід

ОГП
Суд

Депутату Керецьківської сільської ради обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу. 15 грудня він підірвав гранати під час засідання сільради.

Депутату, який підірвав гранати на засіданні сільради, обрано запобіжний захід

В Офісі Генпрокурора повідомили, що за клопотанням прокурорів депутату Керецьківської сільської ради, підозрюваному у скоєнні терористичного акту, суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою.

У зв’язку зі смертю одного з потерпілих після вибуху гранати вирішується питання щодо перекваліфікації дій чоловіка на ч. 3 ст. 258 КК України (створення терористичної групи чи терористичної організації).

Йдеться про вчинення терористичного акту, що призвело до загибелі людини.

Що відомо про вибух у сільраді на Закарпатті

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області розкрив деталі слідства. 54-річний депутат Керецьківської сільської ради Хустського району Закарпатської області за невстановлених розслідуванням обставин, придбав 3 вибухові пристрої, схожі на гранати.

15 грудня він хотів вплинути на рішення Керецьківської ТГ Хустського району, під час чого у нього виник злочинний умисел на вчинення терористичного акту, а саме, вибухів у приміщенні сільської ради.

Перебуваючи на засіданні Керецьківської сільської ради він не зміг вплинути на рішення депутатів. Далі він ненадовго залишив приміщення, повернувшись до сесійної зали, він дістав з кишень куртки три вибухові пристрої та кинув на підлогу.

Унаслідок вибухів тілесні ушкодження різного ступеня важкості отримали 23 особи, присутні в сесійній залі.

Серед постраждалих 16 чоловіків і 7 жінок віком від 28 до 68 років. Один з постраждалих помер.

ЗМІ повідомляють, що підозрюваним є депутат від «Слуги народу» Сергій Батрин.

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