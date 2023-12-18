В Кременчуге раздался мощный взрыв

В Кременчуге на Полтавщине вечером, 18 декабря, раздался мощный взрыв. Вероятно, речь идет о взрыве на одном из промышленных предприятий.

Что известно о последствиях и обстоятельствах взрыва в Кременчуге

Отмечается, что по информации местного издания "Новости Кременчуга", а также руководителя Полтавской ОВФилипа Пронина и пресс-секретаря регионального управления ГСЧС Светланы Рыбалко, в городе не объявляли воздушную тревогу, однако соответствующий сигнал все равно сработал.

Журналисты издания отмечают, что, вероятно, произошел взрыв на одном из промышленных предприятий.

Несколько позже журналисты издания узнали, что автомобили оперативных служб направились в район Молодежный.

Жители города в соцсетях сообщили, что в результате взрыва в них открывались окна.

Руководитель Полтавской ОВ подтвердил взрыв на одном из промышленных предприятий города, отметив, что пострадавших нет.

Что известно о возможных последствиях взрыва

Пострадавших нет. На месте работают все соответствующие службы и выясняют обстоятельства случившегося, - подчеркнул Пронин. Поделиться

Приблизительно в 21:08 в Кременчуге снова раздался взрыв. Слабее предыдущего.

Начальник Кременчугской районной военной администрации Олег Ледник подтвердил информацию о сбое в техпроцессе приведшего к взрыву предприятия.

Он также просит горожан прекратить распространять слухи о том, что на "город продвигается облако азота или сероводорода".