В Таганроге раздались взрывы
Категория
Мир
Дата публикации

В Таганроге раздались взрывы

взрыв
Читати українською
Источник:  online.ua

Взрывы в российском городе Таганрог раздались в субботу, 16 декабря. Россияне подняли в небо вертолеты.

В Таганроге раздались взрывы

Приблизительно в 12.30 (по местному времени, - ред.) был громкий хлопок на Северном. И следом полетели 3 вертолета, - пишут россияне в соцсетях.

Также Telegram-каналы публикуют фотографии с места событий.

Местные власти пока не комментировали ситуацию в городе.

Добавим, что Таганрог находится в Ростовской области. Расстояние от города до территории, подконтрольной Украине, составляет около 200 км.

"Хлопок" в России

Напомним, в ночь на 14 декабря вблизи Москвы и Калужской области слышали взрывы. Россияне пожаловались на атаку дронов. Позже Минобороны РФ сообщило о девяти беспилотниках, которые якобы были сбиты над Московской и Калужской областями.

В частности, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки летевшего на Москву беспилотника. Мол, БПЛА приземлили на расстоянии чуть более 80 км от российской столицы.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В русской Туле "хлопок". Дроны атакуют город, раздаются взрывы – видео
Дрон
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Новая бавовна в Москве. Мощно пылает Электрозавод — видео
Пожар в Москве
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Новая бавовна. В Мариуполе горела военная техника российских оккупантов — видео
Мариуполь

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.