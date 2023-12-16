Взрывы в российском городе Таганрог раздались в субботу, 16 декабря. Россияне подняли в небо вертолеты.
В Таганроге раздались взрывы
Также Telegram-каналы публикуют фотографии с места событий.
Местные власти пока не комментировали ситуацию в городе.
Добавим, что Таганрог находится в Ростовской области. Расстояние от города до территории, подконтрольной Украине, составляет около 200 км.
"Хлопок" в России
Напомним, в ночь на 14 декабря вблизи Москвы и Калужской области слышали взрывы. Россияне пожаловались на атаку дронов. Позже Минобороны РФ сообщило о девяти беспилотниках, которые якобы были сбиты над Московской и Калужской областями.
В частности, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки летевшего на Москву беспилотника. Мол, БПЛА приземлили на расстоянии чуть более 80 км от российской столицы.
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