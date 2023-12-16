У Таганрозі пролунали вибухи
Категорія
Світ
Дата публікації

У Таганрозі пролунали вибухи

вибах
Джерело:  online.ua

Вибухи у російському місті Таганрог пролунали у суботу, 16 грудня. Росіяни підняли у небо гелікоптери.

У Таганрозі пролунали вибухи

Приблизно о 12.30 (за місцевим часом, - ред.) був гучний хлопок на Північному. І слідом полетіли 3 вертольоти, - пишуть росіяни у соцмережах.

Також Telegram-канали публікують фото з місця подій.

Місцева влада поки не коментувала ситуацію у місті.

Додамо, що Таганрог заходиться у Ростовській області. Відстань від цього міста до території, підконтрольній Україні, складає близько 200 км.

"Бавовна" у Росії

Нагадаємо, в ніч на 14 грудня поблизу Москви та у Калузькій області чули вибухи. Росіяни поскаржилися на атаку дронів. Пізніше Міноборони РФ повідомило про дев'ять безпілотників, які нібито було збито над Московською та Калузькою областями.

Зокрема, мер Москви Сергій Собянін повідомив про відбиття атаки безпілотника, який летів на Москву. Мовляв, БПЛА приземлили на відстані трохи понад 80 кілометрів від російської столиці.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У російській Тулі "бавовна". Дрони атакують місто, лунають вибухи — відео
Дрон
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Нова бавовна у Москві. Потужно палає Електрозавод — відео
Пожежа у Москві
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Нова бавовна. У Маріуполі палала військова техніка російських окупантів — відео
Маріуполь

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм