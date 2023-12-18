У Кременчуці пролунав потужний вибух
Категорія
Україна
Дата публікації

У Кременчуці пролунав потужний вибух

Вибух
Джерело:  online.ua

У Кременчуці на Полтавщині увечорі, 18 грудня, пролунав потужний вибух. Ймовірно, мова йде про вибух на одному з промислових підприємств. 

Що відомо про наслідки та обставини вибуху у Кременчуці

Зазначається, що за інформацією місцевого видання "Новини Кременчука”, а також керівника Полтавської ОВА Філіпа Проніна і речниці регіонального управління ДСНС Світлани Рибалко, у місті не оголошували повітряну тривогу, проте відповідний сигнал все одно спрацював.

Журналісти видання зазначають, що ймовірно стався вибух на одному з промислових підприємств.

Трохи пізніше журналісти видання дізнались, що автомобілі оперативних служб попрямували у район Молодіжний.

Жителі міста у соцмережах повідомили, що внаслідок вибуху в них повідкривалися вікна.

Керівник Полтавської ОВА підтвердив вибух на одному з промислових підприємств міста, зазначивши, що постраждалих не має.

Що відомо про ймовірні наслідки вибуху

Постраждалих немає. На місці працюють усі відповідні служби та з'ясовують обставини події, - наголосив Пронін.

Приблизно о 21:08 у Кременчуці знову пролунав вибух. Слабший за попередній.

Начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Ледник підтвердив інформацію про збій у техпроцесі підприємства, що призвів до вибуху.

Він також просить городян припинити поширювати чутки про те, що на "місто просувається хмара азоту або сірководню".

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
В окупованому Генічеську пролунали потужні вибухи внаслідок ракетної атаки — відео
Вибух
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У Таганрозі пролунали вибухи
вибах
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Вибух у сільраді Закарпаття. Підозрюваному депутату обрали запобіжний захід
ОГП
Суд

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм