У Кременчуці пролунав потужний вибух

У Кременчуці на Полтавщині увечорі, 18 грудня, пролунав потужний вибух. Ймовірно, мова йде про вибух на одному з промислових підприємств.
Що відомо про наслідки та обставини вибуху у Кременчуці
Зазначається, що за інформацією місцевого видання "Новини Кременчука”, а також керівника Полтавської ОВА Філіпа Проніна і речниці регіонального управління ДСНС Світлани Рибалко, у місті не оголошували повітряну тривогу, проте відповідний сигнал все одно спрацював.
Журналісти видання зазначають, що ймовірно стався вибух на одному з промислових підприємств.
Трохи пізніше журналісти видання дізнались, що автомобілі оперативних служб попрямували у район Молодіжний.
Жителі міста у соцмережах повідомили, що внаслідок вибуху в них повідкривалися вікна.
Керівник Полтавської ОВА підтвердив вибух на одному з промислових підприємств міста, зазначивши, що постраждалих не має.
Що відомо про ймовірні наслідки вибуху
Приблизно о 21:08 у Кременчуці знову пролунав вибух. Слабший за попередній.
Начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Ледник підтвердив інформацію про збій у техпроцесі підприємства, що призвів до вибуху.
Він також просить городян припинити поширювати чутки про те, що на "місто просувається хмара азоту або сірководню".
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-