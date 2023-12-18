У Кременчуці пролунав потужний вибух

У Кременчуці на Полтавщині увечорі, 18 грудня, пролунав потужний вибух. Ймовірно, мова йде про вибух на одному з промислових підприємств.

Що відомо про наслідки та обставини вибуху у Кременчуці

Зазначається, що за інформацією місцевого видання "Новини Кременчука”, а також керівника Полтавської ОВА Філіпа Проніна і речниці регіонального управління ДСНС Світлани Рибалко, у місті не оголошували повітряну тривогу, проте відповідний сигнал все одно спрацював.

Журналісти видання зазначають, що ймовірно стався вибух на одному з промислових підприємств.

Трохи пізніше журналісти видання дізнались, що автомобілі оперативних служб попрямували у район Молодіжний.

Жителі міста у соцмережах повідомили, що внаслідок вибуху в них повідкривалися вікна.

Керівник Полтавської ОВА підтвердив вибух на одному з промислових підприємств міста, зазначивши, що постраждалих не має.

Що відомо про ймовірні наслідки вибуху

Постраждалих немає. На місці працюють усі відповідні служби та з'ясовують обставини події, - наголосив Пронін. Поширити

Приблизно о 21:08 у Кременчуці знову пролунав вибух. Слабший за попередній.

Начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Ледник підтвердив інформацію про збій у техпроцесі підприємства, що призвів до вибуху.

Він також просить городян припинити поширювати чутки про те, що на "місто просувається хмара азоту або сірководню".