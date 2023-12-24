Від вибуху газу у Львові загинуло троє людей. Поліція відкрила кримінальну справу

Унаслідок вибуху газу в гаражному приміщенні двоповерхового приватного будинку у Львові вечері 23 грудня загинуло троє людей. Правоохоронці відкрили кримінальну справу.

Від вибуху в газу у Львові загинули люди

Правоохоронці встановили, що вибух газу стався в гаражному приміщенні приватного будинку, внаслідок чого його частина була зруйнована.

Під час розбору завалів виявили тіла 82-річної жінки та чоловіків віком 37 і 75 років.

До медичних закладів з пораненнями доставили трьох людей: семирічного хлопчика, 11-річну дівчинку та 74-річного чоловіка.

Вибух газу у Львові 23 грудня

Відомо, що вибух стався о 20:48 в одному з будинків на вулиці Княгині Ольги. Від вибуху відбулося руйнування опорних стін приватного будинку. На місці почалася пожежа.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, криміналісти та співробітники інших служб поліції Львівщини, а також патрульні поліцейські.

Правоохоронці перекривали рух вулицею Княгині Ольги від вулиці Сахарова до вулиці Володимира Великого в напрямку вулиці Наукової.

У будинку, де стався вибух, проживало 6 людей.