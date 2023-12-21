Через масштабну пожежу на газогоні у Макіївці частина окупованої Донеччини залишилась без газу

В окупованій Росією Макіївці на Донеччині через загоряння газопровідної труби частина міст на окупованій частині області залишилась без газу.

Що відомо про масштабну пожежу у Макіївці

За словами так званого керівника окупаційної російської влади у Макіївці Владислава Ключарова, у Кіровському районі на садовому товаристві виявлено смолоскипне горіння газопровідної труби.

Між тим інший колаборант в Ясинуватій Дмитро Шевченко заявив про зникнення газу у місті.

Внаслідок обстрілу м. Макіївки пошкоджено систему газопостачання міст "республіки", у тому числі і Ясинуватої. Місто без газу. Вживаються заходи щодо ліквідації наслідків обстрілу, - йдеться у заяві. Поширити

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що частину Макіївки відключено від подачі газу на час усунення наслідків обстрілу.

Що відомо про бавовну на окупованих територіях

За інформацією керівниці Бердянської МВА Вікторії Галіціної, жителі окупованого злочинною армією РФ міста чули вибухи.

У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області вдень 21 грудня було чути звуки вибухів. Пізніше стало відомо про влучання біля мерії міста.

За словами мера окупованого Росією Мелітополя Івана Федорова, наслідки прильоту в тимчасово окупованому місті показали самі загарбники. Вони ж і розповіли, що нібито "постраждала гражданская инфраструктура".