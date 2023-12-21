Из-за масштабного пожара на газопроводе в Макеевке часть оккупированной Донбасса осталась без газа
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Проиcшествия
Дата публикации

Из-за масштабного пожара на газопроводе в Макеевке часть оккупированной Донбасса осталась без газа

Взрыв и пожар
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Источник:  online.ua

В оккупированной Россией Макеевке Донецкой области из-за возгорания газопроводной трубы часть городов на оккупированной части области осталась без газа.

Что известно о масштабном пожаре в Макеевке

По словам так называемого руководителя оккупационных российских властей в Макеевке Владислава Ключарова, в Кировском районе на садовом обществе обнаружено факельное горение газопроводной трубы.

Между тем другой коллаборант в Ясиноватой Дмитрий Шевченко заявил об исчезновении газа в городе.

В результате обстрела Макеевки повреждена система газоснабжения городов "республики", в том числе и Ясиноватой. Город без газа. Принимаются меры по ликвидации последствий обстрела, - говорится в заявлении.

Местные Telegram-каналы сообщают, что часть Макеевки отключена от подачи газа во время устранения последствий обстрела.

Что известно о хлопке на оккупированных территориях

По информации руководителя Бердянской МВА Виктории Галициной, жители оккупированного преступной армией РФ города слышали взрывы.

Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области днем 21 декабря слышались звуки взрывов. Позже стало известно о попадании возле мэрии города.

По словам мэра оккупированного Россией Мелитополя Ивана Федорова, последствия прилета во временно оккупированном городе показали сами захватчики. Они и рассказали, что якобы "пострадала гражданская инфраструктура".

Сезон хлопка на ТОТ продолжается, так что оккупантам и коллаборантам стоит задуматься, где лучше сидеть - в администрации поближе к прилетам или подальше - в тюрьме, - отметил мэр Мелитополя.

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